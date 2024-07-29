Палили військові автомобілі: у Одесі затримали шістьох чоловіків, які працювали на ФСБ

У Одесі затримали шістьох агентів російських спецслужб. Вони працювали на ворога та палили військові авто.

Працівники СБУ та Нацполіції затримали в Одесі одразу шістьох поплічників ФСБ, які підпалювали військові автомобілі. За два тижні зловмисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.

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Вони знімали свої злочини

У результаті спецоперації у різних частинах міста майже одночасно було затримано всіх учасників ворожого осередку. Ними виявились одесити віком від 18 до 24 років. Вони працювали кур'єрами популярного сервісу доставки їжі.

У поле зору ФСБ потрапили через те, що залишили свої "резюме" у телеграм-каналах із пошуку легкого заробітку. В одному з таких чатів їм відповів представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на знищення авто українських воїнів.

Фігуранти закріплювались за одним куратором з ФСБ. Під час вчинення злочину діяли переважно у парі. Наприклад, один підпалював, інший – знімав це на відео.

Зловмисники встановлювали місця паркування автомобілів Сил оборони тоді, коли "під прикриттям" роботи у доставці їжі об'їжджали місто. Потім вони відправляли фото потенційних цілей своєму російському куратору для "погодження".

Після цього вони вночі вривались на парковку та підпалювали автомобілі. Далі фігуранти фільмували загоряння для "звітності". Ці відео планували використати для ІПСО.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожих поплічників і затримали всіх "по гарячих слідах". У затриманих вилучено саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони із доказами злочинів.

Фігурантам повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.