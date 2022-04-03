Шестеро "онучат" призовного віку "шукали бабусю" на українсько-молдовському кордоні

На Одещині прикордонники затримали 6 чоловіків призивного віку які намагалися перетнути кордон з Молдовою.

У відомстві зазначили, що військовослужбовці Держприкордонслужби зупинили автомобіль Renault серед ночі біля кордону з Молдовою.

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В авто крім водія були 6 пасажирів, два з них – в багажнику. Всі вони повторювали прикордонникам однакову історію, що їдуть до бабусі в село Болградського району Одещини.



Чоловіки їхали навіть в багажнику / Фото Держприкордонслужба

Проте, як звати та за якою адресою проживає старенька, "онучата»" не згадали. І це не зважаючи, що всі були досить дорослими – від 20 до 40 років,

– йдеться в повідомленні Держприкордонслужби

За спробу незаконного перетинання державного кордону пасажирів притягнули до адміністративної відповідальності. А щодо водія вирішується питання про притягнення його до кримінальної відповідальності за статтею "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".