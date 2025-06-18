Загубився у лісі: на Прикарпатті вже добу шукають 6-річного хлопчика

На Прикарпатті вже добу тривають масштабні пошуки 6-річного хлопчика. Він увечері 17 червня зник у лісі.

Намагаються знайти дитину 16 ️пошукових груп. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Обстежено сотні гектарів території та кілька водойм

Хлопчик зник біля села Троїця Коломийського району.

Станом на 19:00 18 червня уже обстежили близько 520 гектарів місцевості, зокрема 452 гектарів лісу. 850 гектарів території перевірили з повітря за допомогою БпЛА.

Працює також група водолазно-рятувальних робіт та група гірських рятувальників. Водолази уже обстежили 5 водойм загальною площею понад 3400 метрів квадратних – там нічого не виявлено.

Окрім того, здійснюється об'їзд території на квадроциклах.

Територія обстежується по декілька разів,

– розповіли рятувальники.

На Прикарпатті шукають дитину / Фото ДСНС Івано-Франківщини

Н️аразі хлопчика шукає 361 людина. Залучено 45 одиниць техніки, 9 БпЛА та 4 кінологи з собаками.