На виборах міського голови Кривого Рогу, які заплановані на 25 жовтня 2020 року, лідирують чинний мер міста Юрій Вілкул і кандидат від партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик.

Про це свідчать дані опитування, яке проводила соціологічна група "Рейтинг" серед криворіжців 8-9 жовтня 2020 року.

Так, за чинного градоначальника готові проголосувати 40,8% виборців, які визначилися з вибором. Відразу ж за ним йде кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик, за якого готові віддати свій голос 29,0% виборців.

Далі з великим відривом слідують: кандидат від ОПЗЖ Костянтин Павлов (10,1%), представник "Європейської солідарності" Юрій Яровий (7,2%) і висуванець від "Сили людей" Юрій Мілобог (5,5%). Решта кандидатів заручилися менш ніж 4% симпатій виборців.

Водночас 20% опитаних не визначилися зі своїм вибором.

Заміри електоральних симпатій, які проводилися з липня по жовтень, дозволяють говорити про різке зниження рівня підтримки Юрія Вілкула з плином виборчої кампанії: так, якщо в вересні за нього були готові проголосувати 50,5% усіх опитаних, то через місяць – 31,5%.

Водночас Дмитро Шевчик різко наростив підтримку: з 14,0% у вересні до 22,3% у жовтні (дані серед усіх опитаних)

Незначне зростання продемонстрував також представник "Євросолідарності" Юрій Яровий – з 3,9 до 5,5%.

Результати опитування електоральних переваг на виборах в криворізьку міськраду свідчать, що за партію чинного мера "Блок Юрія Вілкула "Українська перспектива" готові проголосувати 33,8% виборців. На другому місці – "Слуга народу", яку мають намір підтримати 23,2% опитаних.

До міськради проходять також "Опозиційна платформа "За життя" (10,3%), "Партія Шарі" (8,2%), "Європейська солідарність" (7,3%) і "Сила людей "(6,1%). Можуть подолати 5-відсотковий бар'єр також ВО "Батьківщина" (4,7%) і "Пропозиція" (4,2%). Решта партій набирають менш ніж 2 відсотки.

При цьому найбільш спадну динаміку за минулий місяць демонструють "Блок Вілкула" Українська перспектива". Кількість тих, хто має намір голосувати за політичну силу чинного мера, за місяць знизилося на 10% – з 35,9 до 25,3% серед усіх опитаних.

Відчутно знизилась також підтримка "Опозиційної платформи – За життя" – з 9,1 до 7,7%.

Зросла підтримка "Партія Шарія" (з 2,8 до 6,1%), "Європейської солідарності" (з 3,8 до 5,4%), "Сили людей" (з 1,4 до 4,6%) і "Пропозиції" – з 0,3 до 3,2%. Зростання підтримки останньої пов'язують з Юрієм Любоненко, колишнім мером Кривого Рогу і лідером партії "Пропозиція" в місті.

Загалом серед всіх опитаних, 72% відповіли, що будуть обов'язково будуть брати участь у місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня 2020 року. І лише 8% відповіли, що малоймовірно, що прийдуть голосувати.