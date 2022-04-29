Ще 200 людей залишаються зниклими безвісти на Київщині, – поліція

У Київській області вже знайшли понад тисячу вбитих мирних жителів. Крім того, 200 людей вважаються зниклими безвісти.

Невідомо, скільки тіл ще можуть знайти, розповів глава поліції Київщини Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Скільки загиблих знайшли

Нєбитов розповів, що вже 1187 мирних жителів Київщини загинули від рук російської армії.

У Бородянці виявили 110 тіл, там ще розбирають завали, тому знаходять нові. Крім того, жителі області повертаються додому та повідомляють про такі страшні знахідки.

У Бучі завершили ексгумацію тіл

З братської могили у Бучі дістали 412 вбитих й закатованих мирних жителів. На місці одразу працював інформаційний центр, який допомагав родичам опізнати та поховати своїх близьких.

У багатьох загиблих були сліди від розстрілів, тобто росіяни навмисно вбивали їх.

Важливо – Є загиблі та заново поранені: азовці показали наслідки жахливого бомбардування шпиталю: