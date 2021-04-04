Ще 3 області України близькі до червоної зони карантину

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що ще 3 регіони ризикують потрапити до червоної зони карантину через ситуацію з COVID-19. Мовиться про Хмельницьку, Черкаську та Донецьку області.
Джерело:МОЗ
Як пояснили у МОЗ, у цих регіонах перевищені показники по завантаженості ліжок з киснем, госпіталізації та виявлення випадків інфікування COVID-19.
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Яка ситуація у цих регіонах
- У Хмельницькій області майже на межі дозволеного показник із завантаженості ліжок з киснем (64% з 65% дозволених для помаранчевої зони), майже вдвічі перевищений показник госпіталізації.
- У Черкаській області перевищено показник з виявлення випадків інфікування (22,6% при нормі 20%).
- У Донецькій області на межі дозволеного коефіцієнт виявлення випадків інфікування (18% при нормі 20%) і перевищено рівень госпіталізацій (65 при нормі 60 на 100 тисяч).
Зауважимо, що у червоній зоні наразі перебувають 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.
Обмеження, які діють у червоній зоні:
- заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів, фітнес-клубів;
- заборона проведення масових заходів;
- заклади громадського харчування можуть працювати, готуючи їжу лише на виніс;
- перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом;
- заклади освіти повинні перейти на дистанційне навчання, проте дитячі садочки можуть й надалі працювати за звичним режимом;
- водночас уряд дозволив місцевій владі в червоній зоні самостійно встановлювати обмеження щодо транспорту.