Ще 3 області України перейдуть в червону зону
Джерело:телеграм Олега Немчінова
В Україні розшириться список регіонів у червоній зоні. З 11 лютого туди потраплять Закарпаття, Луганська та Хмельницька області.
8 лютого відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це розповів у соцмережах міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
До теми До океанаріуму вишикувалися величезні черги: як у Львові ігнорують карантинні обмеження
Області перейдуть у червону зону з 11 лютого
Комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей,
– повідомив Немчінов.
У МОЗ розповіли, що у вказаних регіонах перевищено показники, які дозволяють посилити протиепідемічні правила.Зверніть увагу! Раніше на червоний рівень перевели Рівненську та Івано-Франківську області.
На що діють обмеження у "червоних областях":
- на робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
- на роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- на роботу закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- на роботу непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- на проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- на роботу закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Проте слід зазначити, що вказані обмеження не діятимуть, якщо 100% співробітників та відвідувачів закладів повністю імунізовані або мають чинний негативний результат тестування на коронавірус.
Актуально Скільки в Україні провели щеплень проти COVID-19 та якими препаратами
Яка ситуація з коронавірусом в Україні:
- Станом на 8 лютого в Україні виявили 4 мільйони 341 тисячу 790 випадків коронавірусу.
- З них 101 647 – летальні.
- За останню добу недугу діагностували у 34 353 осіб, померли 255 людей, одужали – понад 15 тисяч.
Текст публікації Олега Немчінова:
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей.