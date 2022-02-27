Ще до закінчення попередньої: у Житомирі оголосили нову повітряну тривогу, всі в укриття
27 лютого 2022 , 23:40Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Житомир
27 лютого в багатьох містах України пролунали сирени. У Житомирі нову тривогу оголосили ще до того, як попередня закінчилася.
Всім жителям міста необхідно сховатися в укриттях задля своєї безпеки.
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У Житомирі нова повітряна тривога
Цього разу про це оголосили о 23:30. До того як повідомлять про відбій усі мають залишатися в укриттях. До того ж у Житомирі діє комендантська година. Людям у Житомирі заборонено виходити на вулиці з 18 години вечора.