Ще до закінчення попередньої: у Житомирі оголосили нову повітряну тривогу, всі в укриття

27 лютого в багатьох містах України пролунали сирени. У Житомирі нову тривогу оголосили ще до того, як попередня закінчилася.

Всім жителям міста необхідно сховатися в укриттях задля своєї безпеки.

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У Житомирі нова повітряна тривога

Цього разу про це оголосили о 23:30. До того як повідомлять про відбій усі мають залишатися в укриттях. До того ж у Житомирі діє комендантська година. Людям у Житомирі заборонено виходити на вулиці з 18 години вечора.

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