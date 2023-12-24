Ще мінус один російський літак: Олещук розповів про збиття Су-34

24 грудня пізно ввечері наші військові збили російський Су-34. Про це розповів Микола Олещук.

Наші військові продовжують завдавати ворогові колосальних втрат. На Різдво вдалося збити російський Су-34. Про це розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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Що відомо про збитий літак

Микола Олещук почав з того, що станом на 22:30 наші військові відбивають чергову атаку "Шахедів". Тож, закликав людей не покидати укриттів.

Водночас він зазначив, що на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі. Наразі вивчаються матеріали об'єктивного контролю. Вони дозволять визначити, чи дійсно вдалося поцілити у повітряне судно окупантів.



Повітряні сили збили Су-34 ворога / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Але... підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром – не повернувся. "Вечного полета, братья!"

– зазначив Олещук.

22 грудня збили три Су-34

Про це також розповів Микола Олещук. Він зазначив, що продовжує серію дописів під рубрикою "Вечного полета, братья". За його словами, від російських окупантів на шматку збитого "Шахеда", яким атакували вороги, було послання від окупантів.

І вже близько опівдні того ж дня вони отримали відповідь. Наші військові на Південному напрямку знищили відразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що тепер російські пілоти замисляться, чи варто їм ризикувати. Адже зрозуміло, що їх командування відправляє на вірну смерть, якщо ми можемо одним махом перетворити на брухт по кілька літаків.

Надзвичайно важливо сьогодні такими втратами, збиттям літаків впливати і на російських льотчиків. Вони там зараз замислились, чи варто так ризикувати. Командування відправило їх на смерть,

– сказав речник.