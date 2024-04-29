Ще один чоловік в Одесі помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака

Ввечері росіяни вдарили балістичною ракетою по Одесі. На жаль, внаслідок удару по місту є загиблі.

Ввечері в Одесі пролунав гучний вибух загарбники запустили по місту балістичні ракети. Відомо, що внаслідок ворожого обстрілу, на жаль не обійшлося без загиблих та поранених містян. Пошкоджень зазнали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

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Загинув від інсульту

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Близько о 20:44 Олег Кіпер повідомив, що кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Згідно з оприлюдненою інформацією, через атаку загинули три жінки й один чоловік.

Пізніше, за уточненою інформацією, з'ясувалося, що на жаль, постраждало 28 людей. Серед них є двоє дітей – 16 та 5 років, і одна вагітна жінка. Четверо поранених станом на зараз перебувають у важкому стані.

Наразі ж, як повідомили в Одеській ОВА, внаслідок удару загинули четверо людей, також вбито собаку. На жаль, через вибух у ще одного чоловіка сталося порушення мозкового кровообігу, він також помер.

Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака. 32 людей поранені, 25 знаходяться у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна,

– йдеться у повідомленні Олега Кіпера.

Зокрема, дівчинка, якій немає й пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації. Повідомляється, що лікарі роблять все "можливе і неможливе".

Редакція 24 Каналу висловлює свої співчуття усім рідним та близьким загиблих внаслідок підлого ворожого удару. Вічна пам'ять!

Що відомо про ворожий удар: коротко