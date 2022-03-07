Полонений окупант подзвонив рідним: переживав за курс долара – курйозне відео

У мережі оприлюднили чергове відео з полоненим окупантом, який дзвонить рідним. Проте цей виокремився, бо почав турбуватися за курс долара в Росії.

Запис опублікували 7 березня та він швидко почав поширюватись мережею. Матір казала орку турбуватись про себе, але він ще раз вернувся до теми долара.

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Розповів, що молився

Затриманий розповів матері, що він дивом врятувався. Це було правдою, адже з його "колег" по танку майже ніхто не вижив.

Ехал на танке. ПТУР попал. Чудом остался жив. Молился. Возможно из-за этого,

– сказав окупант.

Також йому порадили розповісти матері про всі злочини росіян на нашій землі. Зокрема, про вбивства жінок і дітей. "Якщо повернуся, то напевно посивію", – сказав він під кінець розмови.

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