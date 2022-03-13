Ще один трофей у руках ЗСУ – цього разу мостоукладач МТУ-90

Україна продовжує збільшувати свій військовий потенціал завдяки російській зброї. Цього разу Збройним Силам України вдалося відібрати в окупантів мостоукладач.

Було ваше – стало наше

Українські військові похвалилися, що роздобули російський мостоукладач МТУ-90. Він призначений для переправи через вузькі водні перешкоди, яри та інші загородження.

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Українські військові вже встигли зробити на ньому мітку. "За Охтирку", – написано на корпусі танкового мостоукладача. Цілком можливо, що це маленька помста ворогу за бомбардування Охтирки.

Поповнивши свою військову колекцію, наші солдати встигли зробити декілька світлин із трофеєм.



ЗСУ роздобули мостоукладач МТУ-90 / Фото з телеграму Останній Блокпост



ЗСУ роздобули мостоукладач МТУ-90 / Фото з телеграму Останній Блокпост

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