Ще одна чудова робота оператора "Стугни": ворожу техніку знищили разом з окупантами

Російській армії постійно доносять дуже просту істину – їх в Україні ніхто не чекав та не хоче бачити. Українці просять покинути нашу державу.

ЗСУ нищить ворожу техніку разом з окупантами

Але завжди є ті до кого по-доброму не доходить, тоді доводиться задіювати всі можливі інші способи. Так, Сухопутні війська Збройних Сил України показали один із таких методів на відео.

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Українські військові вирішили довго не панькатися, й одразу на місці розв'язати цю проблему – знищувати техніку разом з живою силою всередині. Що ж, і на пакетах ще й заощадять.

Ще одна чудова робота оператора ПТРК "Стугна-П"! МТЛБ окупантів знищено разом з особовим складом,

– підписали відео.

На відео показується, як солдати вистежили ворога через панель управління ПТРК. Як-тільки ворожа техніка з'явилася на горизонті, снаряд полетів по своїй траєкторії та знищив ціль. Ось і вирішення проблеми, безумовно, після цього до окупантів точно дійшло!

Оператор "Стугни" вкотре показав майстерну роботу: дивіться відео

Свіжі втрати російської армії

наші мужні воїни показали , як захищають Україну та майстерно збільшують втрати ворога на Сході. ЗСУ змушує техніку рашистів палати, а тих окупантів, які дивом вижили – тікати.

Оборонні сили України стоять на варті безпеки та щодня знищують ворога. Наші захисники відбивають атаки на всіх напрямках, завдаючи росіянам значних втрат у живій силі та військовій техніці. Станом на 21 травня втрати окупантів орієнтовно становлять:

особового складу – 28 850 осіб ліквідовано;

танків – 1 278 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 116 одиниць;

артилерійських систем – 596 одиниць;

РСЗВ – 201 одиниця;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 204 одиниці;

гелікоптерів – 169 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 одиниці;

крилатих ракет – 104 одиниці;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 178 одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.

При цьому у Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що дані приблизні, оскільки бойові дії тривають постійно й дуже інтенсивно. Тому кількість ліквідованих росіян може бути ще більшою.

Здається, з такими втратами російська армія не те, що буде називатися "другою армією світу", їй додому повертатися буде ні з чим.

До теми – втрати ворога станом на 21 травня: відео