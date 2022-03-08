Ще одну партію полонених окупантів взяли на Миколаївщині

Відомий одеський журналіст, учасник бойових дій російсько-української війни Сергій Братчук повідомив, що на Миколаївщині було взято в полон нову партію окупантів.

У своєму військово-політичному блозі у Телеграм Сергій Братчук поділився приємною новиною, що у Миколаївській області Збройні Сили України взяли у полон російських військових з Буденовська, Ставрапольського краю Російської Федерації.

До теми: Полонені окупанти працюватимуть на економіку України, – МВС

За приказом ми повинні були поїхати на невідомий нам полігон Джанкой (місто в Україні республіканського підпорядкування у складі Автономної Республіки Крим – 24 канал). На навчання. В результаті нас відвезли в Україну. Нам сказали, що відступати не можна, бо будуть стріляти своїх,

– розповіли полонені окупанти.

Вкотре переконуємось у нелюдяному ставленні російського воєнного керівництва до своїх солдат. Методи ведення війни – негуманні та навіть терористичні.

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