Ще одне звірство Росії, – Байден про ракетний удар по вокзалу Краматорська
Джерело:твітер Джо Байдена
Очільник США прокоментував цинічний обстріл російських окупантів Краматорська. За словами Джо Байдена, напад на український залізничний вокзал – це ще одне жахливе звірство, вчинене Росією.
Байден підкреслив, що від обстрілу постраждали цивільні, які намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця.
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Росія вчергове показала свою сутність, уразивши мирних жителів. У відповідь на чергові звірства Росії США продовжить допомогу в безпеці та поставки зброї, щоб допомогти Україні захистити свою країну.
І разом з нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цієї атаки, документуючи дії Росії та притягуючи їх до відповідальності,
– підкреслив Байден.
Обстріл вокзалу у Краматорську: головне
- Окупанти 8 квітня вдарили "Точкою-У" по вокзалу Краматорська, звідки евакуювались люди. На той час там перебувало майже 4 тисячі людей, які чекали на потяги. Приблизно 90% з них – жінки та діти.
- Відомо про 50 загиблих та 89 поранених, серед яких значна кількість з серйозними травмами. Лікарі для порятунку людей прибули із сусідніх українських міст.
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