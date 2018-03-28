Ще один популярний європейський лоукост відкриває нові рейси з України

Улітку 2018 року з України за новими напрямками розпочне літати європейська бюджетна авіакомпанія Ernest Airlines – рейси здійснюватимуться з Києва та Львова до Італії.

Таку заяву зробила комерційний директор авіакомпанії Ільза Джело, передає Укрінформ.

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За її словами, Ernest Airlines оголошує про нові напрямки з Італії до України, які відкриються 22 червня.

"Перший рейс – це Київ – Болонья, який буде виконуватися двічі на тиждень: у вівторок і суботу. Це дуже важливий напрямок для нас , адже в Італії живе багато українців. Нові рейси дають їм можливість бачитися зі своїми сім'ями", – зазначила вона.

Крім того, Джело оприлюднила ще двох нових напрямків з аеропорту "Львів".

"Йдеться про рейси з Риму та Мілану-Мальпенси, які будуть здійснюватися тричі на тиждень: по понеділках, середах і п'ятницях. Таким чином, з червня авіакомпанія почне здійснювати рейси з шести італійських аеропортів до України, що загалом становитиме 44 тижневих рейси з і до України", – додала комерційний директор Ernest Airlines.

Також вона зауважила, Ernest відкриває і новий рейс Бергамо – Ібіца, яким можуть скористатися і українці.

Нагадаємо, 23 березня найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair офіційно заявила про відкриття рейсів з Києва та Львова.