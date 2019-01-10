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      Ще одне вбивство цілої родини сталося в Україні: деталі

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      На Одещині батько від відчаю скоїв моторошне вбивство власних дружини та доньки
      На Одещині батько від відчаю скоїв моторошне вбивство власних дружини та доньки / Соцмережі

      Напередодні на Одещині у одній із квартир виявили мертвою цілу родину – батька, матір та їхню 10-річну доньку. За словами правоохоронців, на тілах усіх можна було пробачити сліди насильницької смерті.

      Як розповів начальник ГУНП у Одеській області Дмитро Головін, до правоохоронців звернувся батько голови родини. За словами чоловіка, то не зміг достукатися в квартиру до дітей. У підсумку поліцейські запросили рятувальників, щоби ті зрізали ґрати з вікон, передає ТСН.

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      "У квартирі знайшли три тіла: матір та доньку були задушено, батько зійшов кров’ю. Попередньо встановлено, що власник квартири задушив свою дружину та доньку, а потім наклав на себе руки", – зазначив Головін.

      Сусід і понятий Олександр Родедян припускає, що жінку чоловік міг задушити руками, а дівчинку – або дротом, або чимось іще. Також чоловік побачив у 37-річного зловмисника біля чотирьох завданих канцелярським ножем розрізи.

      "Сім’я, де сталася трагедія, була цілком благонадійною. Хоч і трималися трохи відлюдькувато, але між собою жили дружно, щовечора гуляли втрьох – із дитиною. Ніколи їх не бачили і напідпитку", – додав він.

      Водночас інші сусіди повідомили, чоловіка напередодні нібито звільнили з роботи. Мовляв, оскільки він був єдиним годувальником у родині, то упав у відчай.

      Правоохоронці поки мотив злочину не встановили. Триває слідство.

      Нагадаємо, нещодавно на Одещині сталося ще одне жахливе масове вбивство – тут в одному із приватних помешкань виявили зі слідами насильницької смерті тіла чотирьох осіб: господаря, двох чоловіків і жінки. Згодом правоохоронці сповістили, що імовірного злочинця вони затримали. За інформацією місцевих журналістів, мотивом злочину могли стати ревнощі.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Жертви Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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