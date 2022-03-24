Щиро дякуємо: російські пропагандисти допомогли знищити корабель "Орськ" у Бердянську

Держприкордонслужба подякувала пропагандистам за детальний репортаж з Бердянська про корабель "Орськ". Вони випадково допомогли його знищити.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко подякував пропагандисту Валентину Гвоздеву з телеканалу "Звєзда" за надзвичайно детальний телевізійний сюжет про десантний корабель "Орськ", який нещодавно приплив до тимчасово окупованого Бердянська. Ця інформація допомогла ЗСУ знищити корабель.

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Пан Дейнеко відзначив, що пропагандист Гвоздев переміг у конкурсі від Держприкордонслужби.

За це він отримує прикордонну відзнаку в конкурсі «Смарагдова ліра», метою якого є утвердження ідеї розбудови незалежної України та пропагування територіальної цілісності нашої Батьківщини. Ми навіть ввели додаткову спеціальну номінацію "Кацапський пропагандон року – гордість України", – жартома стверджує Сергій Дейнеко.

За його словами, були й інші пропагандисти, які допомогли своїми сюжетами, але внесок Гвоздева – найбільший!

Нагадаємо, ЗСУ завдали удар по великих десантних кораблях в тимчасово окупованому порту Бердянська вранці 24 березня. Окрім знищення "Орська", як зазначають у Запорізькій ОВА, вдалося пошкодити ще 2 ворожі кораблі. Також горів резервуар 3 тисячами тонн палива та боєприпаси.

Великий десантний корабель "Орськ" був побудований у 1968 році. Туди вміщується до 20 основних бойових танків, або 45 БТРів, або 50 вантажних автомобілів, і 300 – 400 десантників. Після знищення "Орська", в Росії залишилося ще три кораблі такого типу.

Дивіться відео про знищення десантного корабля "Орськ" в порту Бердянська