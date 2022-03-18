Що б ви робили, – Садовий з мером Перемишля обговорював авіаудар по Яворівському полігоні

Російські вбивці 13 березня обстріляли Яворівський полігон, що на Львівщині. Він розташовується за 20 кілометрів від польського кордону.

Про це 18 березня сказав очільник Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що у день ракетного удару по території миротворчого центру мав багато розмов з польськими політиками, з мерами.

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"Приїжджав мер Перемишля. Щоб ви розуміли, то удар відбувся за 40 кілометрів від Львова, за 30 кілометрів від Перемишля. Я спитав своїх колег: "А якби ця ракета, не дай Боже, попала б на вашу територію, щоб ви тоді робили. Ви б підіймали всю свою авіацію, ви б підіймали всі свої війська?", – сказав Садовий.

Убезпечити Євросоюз

Мер Львова запитав, чи не простіше дати Україні відповідне озброєння. Мовиться про системи протиракетної оборони, щоб ці ракети знищувати ще в повітрі.

Думаю, що ця ситуація кардинально вплине на майбутнє рішення щодо постачання в Україну тих видів зброї, які убезпечують Європейський Союз та Україну,

– сказав Садовий.

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