Окупанти готуються, – Мусієнко дав прогноз, що буде в найближчі тижні війни

Окупанти можуть планувати широкий наступ на Донеччині. Але українські військові щодня роблять круті "сюрпризи" для ворогів. Тепер в загарбників проблеми.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він допускає, що російські окупанти можуть планувати широкий наступ на Донеччині на лінії Слов'янськ – Сіверськ – Бахмут. Але не вірить, що це реально станеться.

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ЗСУ ефективно сповільнюють російських окупантів

Щоденні удари ЗСУ по складах та командних пунктах чудово сповільнюють російські війська. Вони не зможуть провести адекватне доукомплектування підрозділів артилерії і матимуть менше боєприпасів. Це у будь-якому випадку сповільнить наступальні дії.

Регулярні "бавовни" також дають українським військовим важливий час. Вони можуть звезти на напрямок ще більше зброї, зміцнити захисні рубежі та загалом краще підготуватися до оборони.

Що буде в найближчі тижні війни

росія, за словами Мусієнка, може й хоче зробити великий наступ на Донеччину. Але навряд чи їй це вдасться. Як показує практика, українські військові ефективно "перекушували" будь-які такі спроби окупантів.

Є вірогідність точкових наступальних дій, які росія проводила й раніше.

Були точкові наступальні дії – Лисичанськ, Гірське – Золоте тощо. Все буде приблизно так само – точкові наступи на Бахмут і Слов'янськ. Загалом наші сили ефективно тримають оборону, відбивають атаки, і, думаю, так і буде в майбутньому,

– наголосив Мусієнко.

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Додамо, як вранці повідомляли у Генеральному штабі ЗСУ, російські окупанти намагаються далі просуватися на Донбасі. Вони хочуть пройти в бік Соледара та Бахмута, а також пробують наступати до Слов'янська та Сіверська.