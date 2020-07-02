Як новий статус в НАТО допоможе Україні з Кримом
Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО 12 червня 2020 року. В українському МЗС впевнені, це дасть можливість отримувати конкретну інформацію щодо ситуації в анексованому Криму.
Україна взаємодіятиме із розвідками країн НАТО
Разом з новим статусом Україна отримала доступ до навчань разом із союзниками. Також буде поглиблена взаємодія із розвідками членів Альянсу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Крим.Реалії".
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Чим більше розвідувальних даних, тим краще. Тим об'єктивнішу картину ти можеш скласти для себе. І тим ефективнішими можуть бути рішення, які ти приймаєш,
– наголосив Кулеба.
Зокрема, це стосується ситуації в окупованому Росією Криму – повідомив міністр.
Як зміни до конституції Росії вплинуть на Крим
Зазначимо, що з 25 червня до 1 липня у Росії голосували за зміни до конституції та "обнулення термінів" Путіна. Серед змін, які пакетом підтримали росіяни, була і поправка про захист цілісності Росії. Таким чином, будь-які спроби повернути Крим України будуть визнані незаконними.
Тим часом, в українському МЗС заявили, що жодні голосування у Росії не завадять українській деокупації Кримського півострова.
Що передбачає Програма розширених можливостей для України
- участь у плануванні операцій НАТО;
- допуск до всіх навчань НАТО;
- доступ до пріоритетної сертифікації сил і засобів;
- посади для українських представників в штаб-квартирі та командних структурах Альянсу;
- поглиблений обмін даними розвідки з країнами-членами ;
- поглиблення співпраці щодо гарантій безпеки в акваторії Чорного моря;
- участь у протидії кіберзагрозам, міжнародному тероризму і організованій злочинності.