Що говорять жінки у Харкові, де російські війська бомблять житлові будинки: емоційне відео
Російські загарбники цинічно обстрілюють житлові квартали Харкова. Багато жінок та дітей вже виїхали з міста. Що вони кажуть про війну з Росією – дивіться відео у статті.
Зазначимо, що Росія продовжує бомбити житлові будинки, школи та лікарні у Харкові.
До теми Під Харковом підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу
Жінки, які виїхати з Харкова, зізнаються, що їм ледь вдалося це зробити. Зі сльозами на очах вони кажуть, що до цього 7 днів сиділи в метро. "Більше немає Харкова. Його розбили і вбили", – вважає одна жінка.
Інша жінка розповіла, що вона наполовину росіянка по татовій лінії, і додає, що неочікувала такого свавілля від своїх рідних росіян. "Це жах і про це треба говорити на весь світ і про цього негідника, який влаштував криваву бійню", – каже харків’янка.
Звернення жінок до росіян
Жителі Харкова після пережитого звернулися до росіян.
Мами росіян, будь ласка подивіться, що наші діти такі ж маленькі, куди їм давати у 18 років автомат до рук? Ви подумайте, що не вижиме жодна ваша дитина. Навіщо вам це потрібно? Ми не хочемо, щоб ваших і наших дітей вбивали,
– заявила жінка.
За її словами, лише мама може встати і піти захистити свою дитину. "Чому ви зараз не встаєте і вірите цьому всьому. Встаньте, будь ласка, та захистіть своїх синів", – додала вона.
Що кажуть жінки з Харкова про бомбардування міста / Відео "Радіо Свобода"
До слова, російські військові цинічно обстрілюють мирний Харків. Кремль переконує, що, мовляв, цивільних не чіпають, але насправді війська РФ навмисно скидають бомби у житлові райони. Одна з таких розгромила 1 березня Майдан Свободи. Жертв і поранених – десятки. Деталі та фото – у статті.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!