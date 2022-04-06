Що Javelin та NLAW роблять з російськими танками: відео уламків
6 квітня 2022 , 09:44Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ показав відео того, що залишилося від техніки окупантів – на одній із трас військовий показав уламки російського танка, який не пережив удар Javelin чи NLAW.
Танк зруйнували на території СТО. Від російської бляшанки залишилося тільки дуло, яке пробило асфальт.
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Українські снаряди знищили військовий танк Т-80. За словами оператора, техніку знищили за допомогою Javelin чи NLAW.
Дивіться, яка пекельна кухня була тут для російських орків,
– прокоментував автор відео.
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