Що насправді трапилося у Старомар'ївці

Село розташоване в низині, з одного боку – наші висоти, з іншого боку – висоти, захоплені російськими окупантами. До села протягом останніх років неодноразово заходила розвідка різних українських підрозділів та розвідка супротивника. Далі читайте російською.

Но оборудовать там постоянные позиции – большой риск. Вчера в село снова зашла разведка 93-й бригады, село не занимали и отошли.

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Сражения за Старомарьевку не было и нет, артиллерийский бой и применение Байрактара произошли недалеко, но на основных позициях сторон в районе Гранитного.

Зачем россияне раструбили про бои в Старомарьевке?

Прикрыть информационно очередной обстрел украинских войск гаубицами в районе Гранитного. Выдумать фейковую "победу" для проведения информационно-психологической операции для понятия духа своих войск и демонстрации своей инициативы и слабости украинских войск. Обвинить Украину в нарушении линии разграничения.

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Но все эти информационные операции провалены, поскольку Украина показала свое превосходство благодаря первому боевому применению Байрактаров в Украине.

Однако возмездие российским оккупантам должно быть еще более масштабным.

В результате российского обстрела сегодня под Гранитным пал смертью храбрых воин 93-й бригады.