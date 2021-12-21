Що обов'язково потрібно побачити на Кіпрі: ТОП неймовірних місць для туристів

Напередодні Нового року та Різдва українці замислюються над тим, куди ж поїхати на канікули та де весело й атмосферно провести свята. Одним з найулюбленіших місць співвітчизників є дивовижний Кіпр.

Острів Афродіти, як часто називають Кіпр, чудовий не лише влітку, але й зимової пори. Пояснюється це дуже просто – у країні є все для того, аби цікаво та корисно провести час. Переконатися в цьому на власні очі завдяки запрошенню Міністерства туризму Кіпру вдалося журналістам сайту 24 каналу.

Важливо В'їзд для українців, карантинні готелі та найкрутіші місця: інтерв'ю з міністром туризму Кіпру

Що варто знати про Кіпр Острівна держава на сході Середземного моря. Столиця – Нікосія. З 2004 року Кіпр є членом Європейського Союзу. Президент республіки – Нікос Анастасіадіс. У країні дві офіційних мови – грецька та турецька. Однак кіпріоти також володіють англійською (до 1960 року Кіпр був британською колонією).

Які нюанси потрібно врахувати

Для подорожі на Кіпр віза громадянам України не потрібна (за наявності біометричного паспорта), а квиток можна придбати за вигідною ціною. Наразі, не дивлячись на пандемію COVID-19, острів є відкритим для щеплених українців (Кіпр визнає всі вакцини, доступні в нашій країні). За 48 годин до рейсу необхідно заповнити форму CyprusFlightPass. Це потрібно для допуску в країну та вільного відвідування закладів харчування, готелів, музеїв та ін.

ексклюзивним авіапартнером туру виступили "Міжнародні авіалінії України". Надійний перевізник здійснює польоти до Ларнаки щочетверга та щонеділі – це дозволяє обрати зручну дату та подорожувати з комфортом.

"Міжнародні авіалінії України" здійснюють польоти з Києва до Ларнаки двічі на тиждень / Фото надано МАУ

В аеропорту Ларнаки необхідно пройти тестування на COVID-19 – його вартість складає 15 євро, а результат надсилають на ваш мобільний вже за кілька годин. Після цього розпочинається найцікавіше – подорож дивовижним Кіпром!

Що потрібно побачити на Кіпрі

Церква Святого Лазаря

Аби ваша поїздка стала такою ж насиченою та цікавою як наша, рекомендуємо скористатися послугами професійного гіда. Побачити острів Афродіти з іншого боку нам допомогла Анна Іоакім . Це киянка, яка з 90-х років мешкає на Кіпрі й точно знає, що варто побачити.

Свою подорож ми розпочали з відвідування Церкви Святого Лазаря, що у місті Ларнака. Це православний храм IX століття. Названий він на честь Лазаря, якого воскресив Ісус Христос. У храмі розміщені мощі Лазаря. Також можна спуститися в гробницю, де є саркофаг та джерело зі святою водою.

Святий Лазар вважається покровителем Ларнаки / Фото сайту 24 каналу

Крім того, варто прогулятися набережною Фінікудес, що розташована між старим та новим портами Ларнаки.

Набережна Фінікудес / Фото сайту 24 каналу

Кіпр – країна, багата на туристичні місця та об'єкти, тому оренда автівки допоможе зекономити час та побачити більше цікавого. Ми з командою перемістилися до міста Пафос, де нас гостинно зустріли в готелі Constantinou Bros Athena Royal Beach Hotel. Варто зауважити, що це місце дозволило відчути нам наближення свят – дух Різдва тут витав у повітрі.

Готель розташований на березі Середземного моря, має велику територію, свіжі номери, всі необхідні зручності та якісний сервіс, тому буде довподоби навіть найвибагливішим туристам.

Constantinou Bros Athena Royal Beach Hotel готовий до святкування / Фото сайту 24 каналу

Читайте Кіпр змінив умови в'їзду до країни через поширення штаму коронавірусу "Омікрон"

Археологічний парк Пафосу

Ще одне місце, яке справить враження на кожного, – Археологічний парк Пафосу. Фахівці розкопали тут античне місто Неа Пафос та віднайшли неймовірні скарби – древні мозаїки римського періоду, які досить добре збереглися. Вважається, що вони були створені у другому – четвертому столітті нашої ери.

Це кілька будинків, які прикрашені неймовірними мозаїками. Зокрема, в одному з них можна ознайомитися з картинами із зображенням бога рослинності, виноградарства та родючості Діоніса. У другому – знайти мозаїку з персонажем грецької міфології Тесеєм, в інших – Еона, Орфея і т.д.

До речі, парк входить до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, а розкопки на території тривають і нині.

Археологічний парк Пафосу внесено до переліку світової спадщини ЮНЕСКО / Фото сайту 24 каналу

Летімбу, Софія, домашній хліб та халумі

Для того щоб зрозуміти унікальність Кіпру, варто також відвідати його найбільш колоритні місця. Для цього ми вирушили до Летімбу – традиційного кіпрського села.

згідно з переписом населення 2011 року, у Летімбу проживало 277 осіб.

Населений пункт славиться вирощуванням винограду та виробництвом вина. Крім того, тут мешкає Софія – жінка, яку знають в усьому Кіпрі завдяки неймовірно смачному домашньому хлібу.

Софію знають в усьому Кіпрі / Фото сайту 24 каналу

Подейкують, що господиня починала свій шлях в готелі – працювала поваром, а згодом вирішила випікати хліб у печі у себе вдома (його вона люб'язно нам показала). Допомагає їй чоловік, який також виготовляє Zivania – місцеву горілку з виноградної вичавки, що лишається під час виробництва вина.

назва Zivania належить лише Кіпру. Тобто, якщо за межами країни хтось виготовляє цей алкогольний напій навіть з дотриманням усіх правил, він буде звичайним бренді.

Крім того, Софія володіє унікальним рецептом приготування традиційного кіпрського сиру – халумі. Він, до речі, визнаний національним продуктом в країні.

Що таке халумі Напівтвердий сир, який виготовляють з овечого та козячого молока. На Кіпрі халумі є продуктом номер один. Його подають в безлічі варіаціях, зокрема смажать (він не плавиться), а також готують на грилі.

Сир халумі / Фото harchi

Скеля Афродіти

Легендарна кіпрська пам'ятка – місце народження Афродіти. На узбережжі Пафосу можна побачити величезні скелі. Згідно з переказами, саме тут із морської піни народилася давньогрецька богиня краси та кохання.

Місце народження Афродіти – одне з найромантичніших на острові / Фото сайту 24 каналу

Аногіра та чорне золото Кіпру

Кіпр славиться сиропом з ріжкового дерева, тож якщо ви потрапили на острів, маєте познайомитися з цією традицією. У селищі Аногіра (лише 30 хвилин від міста Пафос чи Лімасол) розташована фабрика з переробки плодів кероба.

Ріжковий сироп називають чорним золотом Кіпру / Фото сайту 24 каналу

Тут вам не лише розкажуть, що, як і з чого виготовляється, але й дадуть скуштувати корисний сироп та пастилу. До речі, все це можна придбати за вигідною ціною.

Плоди ріжкового дерева / Фото сайту 24 каналу

Омодос, монастир Святого Хреста та старовинний прес для вина Лінос

Омодос – ще один унікальний кіпрський населений пункт. Він розташований за 40 кілометрів від історичного центру Лімасолу, в горах Троодос (близько 900 метрів над рівнем моря). Не дивлячись на щільний потік туристів, це місце зберегло свій колорит та красу. Воно славиться не лише виноробством, але й неймовірними видами та стародавньою забудовою. Тут можна знайти солодощі, горіхи та інші смаколики. Однак визначною пам'яткою є монастир Святого Хреста.

Тут зберігається унікальна реліквія – єдиний у світі шматочок Святої мотузки, якою Христос був прикутий до хреста. Подейкують, що вона містить сліди крові розп'ятого.

Унікальну реліквію варто побачити на власні очі / Фото сайту 24 каналу

Після монастиря можна також подивитися на стародавній прес для виготовлення вина – Лінос. Його розміри вражають! А поруч, до речі, є таверни, де можна посмакувати кіпрських страв.

Какопетрія та різдвяне містечко

Цього року на Кіпрі реалізували надзвичайний проєкт –Для цього було обрано 5 селищ в різних куточках острова, які тепер радо приймають туристів та дарують чудовий настрій і святкову атмосферу. Ми відвідали локації і розглянемо їх далі.

Какопетрія – це невеличке, але красиве село на Кіпрі, що розташоване біля гір Троодос. Вузенькі вулиці роблять його затишним та колоритним. Тут мешкають до 1200 кіпріотів, однак це не заважає населеному пункту розвиватися. Жителі займаються садівництвом та виноградарством, а також пишаються гарним врожаєм. Це місце – рай для фанатів смаколиків, адже тут можна придбати джеми, варення, пастилу, горіхи, мед та фрукти.

Після напруженого дня варто добре відпочити. Для цього чудово підійде готель Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa в Лімасолі. Це чудове місце на березі Середземного моря, де можна приємно провести час та насолодитися неймовірними видами з номерів. Зауважимо, що готель вже підготувався до новорічних свят, тому атмосфера в ньому відповідна.

В Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa панує неймовірна атмосфера / Фото сайту 24 каналу

Розкішна ялинка у фоє готелю нагадує, що незабаром Новий рік / Фото сайту 24 каналу

У Лімасолі також можна пройтися набережною у старому порту. Зараз вона також по-новорічному вбрана та захоплює яскравими вогниками.

Ранок у готелі видасться вам казкою, адже з номера ви побачите нереальне море та природу.

В ці види неможливо не закохатися / Фото сайту 24 каналу

Агіос Амвросіос та виноробня Замбартас

А після смачного сніданку в готелі, ми вирушили… на виноробню. Адже день має починатися красиво! Zambartas Wineries розташована на околиці селища Агіос Амвросіос, тому для туристів це не дуже знайоме місце, однак поціновувачі якісного вина та гарної природи давно протоптали сюди доріжку.

Куштуючи вино, можна насолоджуватися дивовижними пейзажами / Фото сайту 24 каналу

Засновнику Акісу Амбартасу вдалося відродити кілька майже втрачених сортів винограду на Кіпрі. Він відкрив свою виноробню та залучив до сімейного справи сина Маркоса. Тут ви не лише побачите виробничі приміщення та дізнаєтеся секрети виноробства, але й зможете продегустувати якісного вина з традиційним кіпрським сиром халумі та іншими місцевими делікатесами.

Платрес і водоспад Міломеріс

Платрес – це найстаріше село на Кіпрі, яке розташоване на висоті 1200 метрів у гірському регіоні Троодос. Його вважають особливим світом на острові. Тут є безліч колоритних ресторанів та закладів харчування, а розкішна природа не залишить байдужим нікого. Фішкою є водоспад Міломеріс, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. До речі, це найвищий водоспад на Кіпрі.

Водоспад Міломеріс – найвищий на Кіпрі, його висота – 15 метрів / Фото сайту 24 каналу

Гончарна майстерність

через 72 години після в'їзду до Кіпру необхідно пройти обов'язкове безкоштовне експрес-тестування на антиген до COVID-19.

У Платресі розташований культурний центр, де можна насолодитися гончарною майстерністю. Кваліфікований спеціаліст навчить робити гарні прикраси для ялинки, які потім можна забрати з собою і протягом багатьох років із теплом згадувати гостинний Кіпр.

Гончарна майстерність дозволяє згадати дитинство / Фото сайту 24 каналу

Зразок та копія / Фото сайту 24 каналу

Різдвяне містечко у Платресі

А зовсім поруч у Платресі – різдвяне містечко. Саме тут можна придбати красиві подарунки та вироби ручної роботи.

Пелендрі та візантійська церква Святого Хреста

Мальовниче село Пелендрі розташовано на висоті близько 900 метрів над рівнем моря. Тут можна побачити старовинну забудову, а також унікальну церкву Святого Хреста, яка заснована XII століття. Вона також входить до переліку світової спадщини ЮНЕСКО.

Церква Святого Хреста / Фото сайту 24 каналу

Агрос та різдвяне містечко

Агрос – селище, що розташувалося на висоті 1100 метрів над рівнем моря. Ця локація має панорамний вид на ліс, славиться широким асортиментом фруктів і овочів. Тут вирощують троянди та виробляють в'ялене м'ясо, домашній мармелад та різноманітні солодощі. Все це можна придбати у різдвяному містечку.

Кіперунда та різдвяне містечко

Зверніть увагу: різдвяні містечка на Кіпрі працюватимуть до 6 січня, тому варто поквапитися, щоб відчути усю неповторність острова Афродіти!

Кіперунда – ще одне селище, де функціонує різдвяне містечко. Тут проводяться майстер-класи для дітей та дорослих, а також встановлені десятки локацій та фотозон, які прикрашені тисячами святкових вогників.

У Кіперунді вже готові до Різдва та Нового року / Фото сайту 24 каналу

Крім того, вечорами тут грає оркестр, а місцеві жителі пригощають безкоштовним глінтвейном з цитрусами та корицею. Охочі можуть придбати смаколики – консервований грецький горіх, бергамот, інжир та інше. У продажу є домашнє вино, горіхи та сир.

СПА на Кіпрі

​У день відльоту до України ми планували прогулянку морем на катамарані. Однак Кіпр нас здивував – зранку оголосили штормове попередження. Плани довелося змінити.

Таким був ранок у Лімасолі – під час та після шторму / Фото сайту 24 каналу

Кіпр – країна сюрпризів. Приємних / Фото сайту 24 каналу

Скориставшися нагодою, ми відвідали СПА-центр готелю Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa. І не пошкодували. Цей релакс запам'ятається надовго!

Штормове попередження дозволило насолодитися СПА / Фото Максима Уракіна

Ще один момент, який ви маєте знати, – на острові дуже смачно готують! Це стосується усіх страв – як грецького салату, так і сиру, м'яса, риби та закусок. Що вже казати про вино!

Замовляйте мезе – це набір страв (від 4 до 30), який включає три етапи подачі: закуски, основні страви та десерт. Для того щоб скуштувати все найсмачніше, обирайте таверні, що полюбляють місцеві жителі. Це дозволить вам насолодитися справжньою кухнею Кіпру і влаштувати собі незабутній гастротур!