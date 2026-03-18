Є чотири напрямки: стало відомо, що отримає Україна в обмін на допомогу країнам Близького Сходу

Україна допомагає країнам Близького Сходу в протидії іранським "Шахедам". У відповідь Київ очікує на взаємну підтримку: фактично, йдеться про співпрацю за чотирма напрямками.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє 24 Канал.

Яку допомогу може отримати Україна?

Георгій Тихий пояснив, що наразі Україна розраховує на підтримку за чотирма загальними напрямками.

За його словами, йдеться про посилення політичної підтримки України, підтримку санкційної політики стосовно Росії та Ірану, розширення співпраці у сфері безпеки та оборони, а також участь у відновленні України та інвестиційних проєктах.

Очевидно, що захист неба і цивільної інфраструктури – це спільний виклик, і Україна виступає за взаємовигідне партнерство в цій сфері,

– підкреслив Тихий.

Речник МЗС також зазначив, що на Близький Схід вже відправили 210 українських військових експертів. Фахівці працюють в ОАЕ, Катарі, Саудівській Аравії та Кувейті, зокрема допомагають захищати об'єкти США від атак Ірану. Також ще 34 українські експерти готові до відрядження.

За словами Георгія Тихого, жодна інша держава у світі не має такого комплексного досвіду протидії іранським дронам. Цей підхід не обмежується лише перехоплювачами, а включає цілу систему – радари та командні пункти, програмне забезпечення для ефективного перехоплення, а також фахівців із реальним бойовим досвідом.

Протягом останніх тижнів із запитами про допомогу до України звернулися 11 країн. В МЗС додали, що частина з них "уже подякувала за практичну допомогу".

