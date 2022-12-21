США готові йти далі, – Піонтковський про зустріч Зеленського й Байдена

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня прилетів до США. Це порівнюють з візитом, коли британський прем'єр Вінстон Черчилль відвідав Білий дім.

Про це для 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

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"Практично 81 рік тому, у грудні 1941 року, Черчилль був у схожій ситуації як зараз Зеленський. Велика Британія змагалася весь 1940 рік сам на сам з Гітлером, тому і є така велика підтримка Лондона для України. Вони бачать в Україні свою історичну молодість", – сказав публіцист.

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Він зазначив, що Черчилль бомбардував Рузвельта проханнями про військову допомогу. Ця зустріч, як зазначив Піонтковський, була історичною, бо вона встановила формальний військовий союз Великої Британії та США.

"До цього були інші обставини – і вступ Радянського Союзу у війну, і війна, яку Гітлер оголосив США. Аналогії дуже споріднені. Зеленський не вперше за останні 9 місяців виступатиме в ролі Черчилля. Так вже склалося", – додав публіцист.

Самообмеження США руйнуються

За словами Піонтковського, у Зеленського є певні претензії до американців, на яких завжди можна покластися. США до останнього часу включали принципові самообмеження на види допомоги.

Одне з таких обмежень руйнується з постачанням Patriot. Мовиться про те, що американські військові у жодному випадку не повинні безпосередньо бути втягнуті у воєнні дії на території України, – сказав Піонтковський.

Він зазначив, що весь час пояснювали у Вашингтоні, що Patriot не постачають так довго, бо це дуже складна система і якась присутність американських спеціалістів необхідна для експлуатації. Не мовиться про те, що США робитимуть всі розрахунки. За інформацією Піонтковського, українці давно готуються до роботи з Patriot на базі Ramstein.

"Однак якась присутність громадян США необхідна й це формально руйнує самообмеження, які діяли до сьогодні. Хоча всі розуміють, що удари HIMARS завдавали з допомогою GPS, з тих же американських супутників. Так чи інакше, але американці, слава Богу, залучені у нашу спільну боротьбу", – розповів Піонтковський.



Чому Україні потрібні ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу

Про що свідчить візит Зеленського

Публіцист сказав, що США дотримувалися ще одного обмеження – не передавати ракети, які можуть завдавати ударів по територіях Росії. Крім цього, дуже довго йде дискусія про ракети ATACMS і, як зазначив Піонтковський, вона знову розгорнулася перед візитом Зеленського.

Не відкидаю, що оголосять про передачу ATACMS. Програма мінімум виходу американців з цього обмеження – це передача Patriot. Думаю, що зараз цей процес прискориться, – сказав політик.

Він додав, що візит Зеленського до США зрежисовано на найвищому рівні. За словами Піонтковського, нещодавно у США був Макрон, але ні в кого не виникло думки надати йому слово звернутися до об'єднаної сесії двох палат Конгресу, як надали Зеленському.

"Це говорить про рішучість США і президента Байдена йти далі, знімати з себе обмеження підтримки перемоги України у війні", – наголосив Піонтковський.