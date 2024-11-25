Поведінка росіян все виказала: що по-тихому перевозять Маріупольською залізницею

Російські окупанти продовжують користуватися Маріупольською залізницею. Але по місту не їздять, тому що порт не працює, а більше їхати немає куди.

Кінцева зупинка – станція Маріуполь-Сортувальний на території комбінату Ілліча, звідти поїзди їдуть далі. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припустив 24 Каналу, що росіяни можуть перевозити військову техніку та боєкомплект.

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Куди з Маріуполя далі їдуть поїзди

Також щонайменше раз на 2 дні рухається поїзд у бік Волновахи. Везе туди, за словами Андрющенка, не зерно і не цукерки. Єдине, що є сенс доставляти – щось військове.

Використовують залізницю не просто як вантажну, а і як військову. Не бачимо, щоб вони щось вивозили та вантажили. Ні металолом, ні металопрокат, ні залишки ще чогось, ні каолін, який видобувають,

– зазначив Андрющенко.

Поїзди приходять тихо. Розвантажують їх на станції Маріуполь-Сортувальний. Далі розтягують по території комбінату Ілліча. З огляду на це, можна припустити, що росіяни везуть військову техніку та боєкомплекти.

Насправді ж неможливо доступними засобами встановити, що вони перевозять. Це окрема територія. Збоку не подивишся, треба зсередини. А там теж не подивишся, бо росіяни. Вони не допускають, жорстокі перевірки, серйозна фільтрація,

– запевнив радник мера Маріуполя.

Можливо, рано чи пізно вдасться точно дізнатися. Це не буде сьогодні чи завтра. Потрібний час, мінімум кілька тижнів або навіть місяців.

Нагадаємо, на початку листопада партизани пошкодили залізницю на окупованій Донеччині, що призвело до зіткнення 2 локомотивів і зупинки руху на тиждень.