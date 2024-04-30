Що потрібно зробити перед Великоднем: 7 справ на Страсний тиждень

Традиції на Великдень різняться залежно від регіону, але є справи, які до і під час цього свята бажано зробити всім незалежно від міста, села та величини родини.

24 Канал публікує список справ, які варто зробити напередодні Великодня. Цих обрядів та традицій дотримувались наші предки, бо вірили, що саме так рік буде щасливим.

Дивіться також Українські традиції на Великдень: головні обряди та заборони свята

Прибирання в оселі та на подвір'ї

Перед Великоднем слід очистити оселю. Радять провести не просто прибирання, а й позбутися мотлоху в домі, перебрати речі у шафі, зробити генеральне прибирання у тих місцях, де миють найрідше.

До Чистого четверга варто завершити і всі садово-городні роботи, адже займатися важкою фізичною працею на церковні свята не можна.

Наші предки вірили, що до Страсної п’ятниці треба завершити прибирання та прикрашання житла.

Святкове вбрання і вишиті рушники

З давніх-давен українці заздалегідь готували святкове вбрання та найкращі кошики до Великодня. Було заведено придбати бодай одну нову річ для себе та подарувати обнову діткам.

Звісно, господині дбали і про рушники, якими вистилатимуть святкові кошики.

Святковий кошик

Паски традиційно починають випікати у Чистий четвер. Одну велику печуть для великоднього кошика, а маленькі – на гостинці для рідних.

А ось писанки і крашанки виготовляють у передвеликодню суботу. Також українці з давна беруть писанки, коли ідуть у гості на Великдень і вручають їх близьким з побажаннями здоров'я, сімейного щастя, достатку.

Крашанким відрізняються від писанок орнаментом. Писанки розмальовують, а крашанки варять у натуральних барвниках.

Останній тиждень перед святом: