На що повинна піти Росія – бажано на 3 букви, – Зеленський про плани на 2025 рік

Президент Зеленський дав спільну пресконференцію із Олафом Шольцем. Глава держави розповів про плани на 2025 рік.

Під час спілкування із журналістами Володимир Зеленський розказав деталі його розмови із німецьким канцлером, передає 24 Канал.

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"Наші плани на 2025 рік – незмінні"

Президент зауважив, що обговорив із Шольцем ситуацію на фронті, а також шляхи ще більшого посилення України, зокрема ззовні.

Зеленський висловив сподівання, що підтримка нової адміністрації США на чолі із Трампом залишиться сильною, або буде ще сильнішою. Крім того, політики говорили про відносини із країнами ЄС. Зокрема, про довіру до різних європейських країн.

"У що і в кого ми віримо, а кому ніколи вже не повіримо. Нехай ці деталі, напевно, залишаться між нами", – не став розкривати деталі цього питання президент.

Зеленський зізнався, що дуже відверто розмовляв із Шольцем щодо майбутнього України в НАТО. Він сказав канцлеру, що нашій державі дуже потрібні сильні гарантії безпеки.

Також президента спитали, на що має піти Росія.

На що повинна піти Росія? Бажано, на три букви. Бажано, щоб вона просто зрозуміла, що робить те, що вона робить – вбиває нас. А ми захищаємось і боремось з ворогом. І поки що наші плани незмінні, авжеж ми дуже хочемо бути сильнішими для того, щоб в цьому році, 2025-му році, закінчилася війна. Вибачте за недипломатичну лексику,

– відповів президент.