Що рашисти хотіли зробити з Україною: секретний план "після окупації"

Заміна усіх гілок влади, роздроблення країни на окремі "республіки" та приєднання їх до рф – це лише невеличка частина плану з ліквідації України

Звичайно, InformNapalm не гарантує справжності документу, однак, виходячи з риторики Путіна перед вторгненням та нинішніми вимогами до України російської переговорної групи, він видається досить реальним.Мета Путіна знищити Україну як державу все ясніше вимальовується з секретних документів, які поступово потрапляють в поле зору громадськості. Так, міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm оприлюднила документ, який опрацьовувався високопоставленими загарбниками для знищення України різноманітними методами.

Він називається "План дій щодо створення системи контролю за економічними та політичними процесами в Україні" та містить в собі головні принципи розвалу країни, про які після швидкого захоплення мріяли однодумці Путіна.

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Документ містить кілька важливих розділів, кожен з яких має знищити українську державність за короткий час.

Головний розділ – політичний. В ньому рашистські загарбники одразу ж мали б розпустити Верховну раду, уряд, Конституційний та Верховний суд – тобто усі державні гілки влади. Це малось зробити на основі тверджень, що вони нелегітимні після так званого "антиконституційного державного перевороту у 2014 р". Виходячи з використаних дефініцій, десь на цьому етапі мав з'явитись "легітимний" Янукович на білому коні.

Далі – більше: всі закони, які ухвалені після втечі Януковича, мали бути визнані неправомірними, їх просто мали б скасувати.

Влада мала б передатись радам на місцях, але з одним дуже серйозним "але". Воєнний стан зберігається до обрання нового складу Верховної ради, а вибори будуть проходити у перехідний період під наглядом російських збройних сил.

"За бажанням населення звільнених областей" України проводяться референдуми про вихід їх зі складу єдиної країни та створення суверенних народних республік (аналоги ДНР-ЛНР). Новостворені органи влади проголосять "незалежні республіки" та відділяться від складу української держави. Надалі вони можуть об'єднатися у нові державні освіти (Новоросія, Малоросія, Слобожанщина…) або "повернутися до складу Росії" (резервний варіант). Звичайно, все це мало б відбуватись разом з повним відстороненням чинної влади та арештами людей, які підозрюються у злочинах.

Серед економічних планів окупантів – відмова від Асоціації з Євросоюзом та вступ в Євразійський економічний союз. Також передбачалось заморожування активів, що належать резидентам США та країн НАТО, а також офшорних зон, націоналізація електромереж та стратегічних об'єктів електрогенерації, введення зовнішнього управління на більшості великих підприємств.

До речі подібним чином зараз хочуть "націоналізувати" зарубіжні підприємства в Росії

"Демілітаризація" України на схиблених планах рашистів виглядає так. Ліквідація міністерств оборони та МВС. Відповідно, обнуління видатків на оборону, державну безпеку, функціонування Конституційного суду, Верховної Ради, функціонування МЗС та дипломатичних представництв України за кордоном. Звичайно, не буде країни – не буде дипломатів та судів.

Звичайно, що "русский мир" подумав і про "денацифікацію", тобто повне знищення української історичної спадщини та мови. Для цього рашисти мали б вилучити та знищити всю навчальну літературу, що на їх думку "спотворює історію, що пропагує нацизм та русофобію". І як же без мови – російська мала стати державною.

З повним переліком заходів, які мали б швидко знищити українську державність, можна ознайомитись за посиланням. Однак, на щастя, цим планам не судилось збутися. Українська армія дала гідну відсіч загарбникам, і тепер світ говорить швидше про знищення державності Російської Федерації, а не України. А цей божевільний план так і залишиться невиконаним та стане нащадкам росіян ще одним нагадуванням, що "хто в Україну з мечем прийде, той від меча і загине".