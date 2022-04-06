Що робити, коли пролунала сирена: відеоінструкція для дітей
Джерело:ДСНС
Для того, щоб діти краще сприймали інформацію про повітряну тривогу, ДСНС створила анімаційний ролик. У ньому є коротка інформація про те, як бути, коли лунає сирена.
У ролику ДСНС подає кілька варіантів, як діяти у разі сирени. Усе залежить від місця перебування.
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Незмінним залишається тільки один факт: як тільки дитина почула сирену, вона має негайно йти в укриття. Варто перебувати у сховку разом з батьками.
Сирена в школі
Якщо повітряна тривога лунає у школі, треба виконувати те, що каже вчитель. Зі собою треба взяти їжу та наплічник і спокійно йти у сховок.
Сирена вдома
Треба поводитися спокійно, вимкнути прилади, світло та перекрити газ. Тоді взяти свої документи, їжу та воду, рюкзак, тепло вдягнутись і йти в укриття.
Що робити, коли чутно сирену: відео для дітей
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