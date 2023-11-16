Жовта повітряна тривога? Що робити з тривогою під час польотів "МіГ"

Питання "що робити із повітряними тривогами під час польотів "МіГ" – це питання протистояння здорового глузду і бюрократії. А вже потім питання шкоди економіці через постійні зупинки транспорту і перерви у роботі державних установ.

Росіяни розуміють, що б'ють по нашій економіці затяжними тривогами

З одного боку є бюрократи, які намагаються мінімізувати свою відповідальність. І для бюрократа це абсолютно природно. Бо у разі чого, потім саме до нього прийде ДБР.

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Тому бюрократи роблять все, щоб не нести відповідальність. Їм легше не робити нічого, ніж робити щось, за що може прилетіти. Тобто краще зупинити роботу громадського транспорту, бо якщо прилетить в тролейбус, то це буде відповідальність конкретного бюрократа. А якщо на вулицю, де стоять люди, то це "просто карма, Боже провидіння чи не пощастило".

З іншого боку, здоровий глузд вказує на ймовірності, нагадуючи, скільки разів за всю війну ми бачили пуски з цих "МіГів", і натякає, що паралізувати всю країну через одну потенційну ракету якось тупо. Тим більше, коли це дорога ракета і її дуже бережуть. Тим більше, що від цього страждають люди, які не можуть дістатися місця, сходити в магазин, потрапити до чиновника. Причому навіть у місті, яке прикрите Patriot і якому не так і страшні ті ракети.

Так, це удар по економіці і росіяни це розуміють, коли влаштовують довгі польоти із дозаправками, діючи заодно і на нервову систему і так втомлених українців.

Точний розмір шкоди для економіки поки що не порахували, та й не факт, що порахують. Проте шкода точно є. Чим довше літають "МіГи", тим більше постає питання, що з цим треба щось робити. Всі звертають увагу на бюрократа, вказуючи йому на ймовірності. Але для бюрократа – це ризик. Він ніколи не піде на кроки, які можуть створити ризики для нього особисто.

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Тому такі заборони природні. Не можна звинувачувати бюрократа у тому, що він бюрократ. Треба змінювати політику так, щоб бюрократ не боявся схвалювати рішення. Тобто треба зробити зміни на найвищому рівні і зняти потенційну відповідальність з бюрократа. Тоді він охоче проявить той самий здоровий глузд.

Окремий вид повітряної тривоги для "МіГ"

Що треба робити? Очевидно, потрібно диверсифікувати тривоги. Одна справа, коли щось летить, байдуже, "Шахеди" то, чи крилаті ракети. Воно летить і часто летить не одне, і тому загроза очевидна. Тоді ми можемо мати червоний рівень повітряної тривоги і тоді є сенс вмикати обмеження.

Але якщо ми маємо лишень ризик пуску, тим більше ми можемо побачити по історії польотів, що цей ризик мізерний, то можемо вводити сигнальну повітряну тривогу – жовту, як колір світлофора. Під час такої тривоги не треба зупиняти роботу транспорту і різних інституцій. Щоб не трапилось під час цієї жовтої тривоги – бюрократ не має нести відповідальність.

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Є окрема історія зі школами й дитячими садочками. Але якщо зупинити навчання в школі, то шкода для економіки буде мінімальна. Це може бути виключенням і для військових об'єктів. Поведінка людей, які є потенційною ціллю навіть для "Кинджалів", точно має відрізнятися від поведінки цивільних.

Хто має схвалити таке рішення? Політики. Це буде виключно політичне рішення. Воно дійсно одно дня може призвести до ситуації, коли ракета полетить і хтось постраждає. Але це робота політиків – приймати відповідальні важкі рішення і часто обирати між поганим і дуже поганим рішенням. Але хоч іноді бути й провідниками здорового глузду.