Що робити у разі хімічної небезпеки: список порад
Джерело:Центр громадського здоров'я
Росія цинічно бомбардує та нападає на режимні та інфраструктурні об'єкти в Україні.Через такі дії окупантів може трапитися хімічна аварія.
Саме тому, щоб уберегтися, люди мають знати основні правила поведінки в таких умовах. Головне – це слідкувати за вказівками рятувальників, якщо це можливо в умовах війни.
До теми Що робити у разі радіаційної аварії: практичні поради
Які ознаки впливу небезпечних речовин
Хімічні сполуки можуть подразнювати очі, слизові оболонки, шкіру та дихальні шляхи. У людини може виникати важке дихання, кашель, виділення мокротиння, іноді і з домішками крові. Може бути нежить, відчуття сухості в горлі, осиплість голосу, нежить, носова кровотеча, біль у грудях.
Якщо це отруєння хлором, то у людини може спостерігатися різкий біль у грудях, різь в очах, сльозотеча, задишка, сухий кашель, блювання, порушення координації рухів та поява бульбашок на шкірі.
При отруєнні аміаком серцебиття та пульс у людини прискорюються, можливі судоми, ядуха, різь в очах, сльозотеча, нежить, кашель, почервоніння і свербіж шкіри.
Що робити для свого захисту
У ЦГЗ радять покинути район зараження поперек вітру. Якщо небезпеку становить аміак, то спуститися на нижні поверхи. В випадку зараження хлором – піднятися на верхні. Слід в икористовувати протигази всіх типів, а якщо немає, то марлеву пов'язку.
Як діяти у приміщенні:
- щільно закрити вікна і двері, димоходи, вентиляційні люки;
- вхідні двері "зашторити", використовуючи будь-яку щільну тканину;
- заклеїти щілини у вікнах і стиках рам плівкою, лейкопластиром;
- при появі запаху використовувати ватно-марлеву повʼязку змочену 2% розчином питної соди.
Дії, коли ви не в приміщенні:
- якщо є запах, то захистити органи дихання;
- не перебувати в понижених ділянках місцевості: долинах, ярах, тощо;
- не перебувати довго в підвалах і в напівпідвальних приміщеннях;
- намагатись перебувати на підвищеннях;
- слідкувати за напрямком вітру.
Допомога при ураженні
Хлор
- Постраждалого необхідно негайно вивести на свіже повітря, щільніше вкрити і дати подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину питної соди протягом 15 хвилин. Самостійно пересуватись потерпілому не можна.
- Транспортувати тільки лежачи. Якщо треба, то зробити штучне дихання "рот в рот".
- Основним засобом боротьби з хлором є вода.
Аміак
- Постраждалого слід негайно винести на свіже повітря.
- Транспортувати у лежачому положенні. Забезпечити тепло та спокій, дати зволожений кисень.
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