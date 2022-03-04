Саме тому, щоб уберегтися, люди мають знати основні правила поведінки в таких умовах. Головне – це слідкувати за вказівками рятувальників, якщо це можливо в умовах війни.

До теми Що робити у разі радіаційної аварії: практичні поради

Які ознаки впливу небезпечних речовин

Хімічні сполуки можуть подразнювати очі, слизові оболонки, шкіру та дихальні шляхи. У людини може виникати важке дихання, кашель, виділення мокротиння, іноді і з домішками крові. Може бути нежить, відчуття сухості в горлі, осиплість голосу, нежить, носова кровотеча, біль у грудях.

Якщо це отруєння хлором, то у людини може спостерігатися різкий біль у грудях, різь в очах, сльозотеча, задишка, сухий кашель, блювання, порушення координації рухів та поява бульбашок на шкірі.

При отруєнні аміаком серцебиття та пульс у людини прискорюються, можливі судоми, ядуха, різь в очах, сльозотеча, нежить, кашель, почервоніння і свербіж шкіри.

Що робити для свого захисту

У ЦГЗ радять покинути район зараження поперек вітру. Якщо небезпеку становить аміак, то спуститися на нижні поверхи. В випадку зараження хлором – піднятися на верхні. Слід в икористовувати протигази всіх типів, а якщо немає, то марлеву пов'язку.

Як діяти у приміщенні:

щільно закрити вікна і двері, димоходи, вентиляційні люки;

вхідні двері "зашторити", використовуючи будь-яку щільну тканину;

заклеїти щілини у вікнах і стиках рам плівкою, лейкопластиром;

при появі запаху використовувати ватно-марлеву повʼязку змочену 2% розчином питної соди.

Дії, коли ви не в приміщенні:

якщо є запах, то захистити органи дихання;

не перебувати в понижених ділянках місцевості: долинах, ярах, тощо;

не перебувати довго в підвалах і в напівпідвальних приміщеннях;

намагатись перебувати на підвищеннях;

слідкувати за напрямком вітру.

Допомога при ураженні

Хлор

Постраждалого необхідно негайно вивести на свіже повітря, щільніше вкрити і дати подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину питної соди протягом 15 хвилин. Самостійно пересуватись потерпілому не можна.

Транспортувати тільки лежачи. Якщо треба, то зробити штучне дихання "рот в рот".

Основним засобом боротьби з хлором є вода.

Аміак

Постраждалого слід негайно винести на свіже повітря.

Транспортувати у лежачому положенні. Забезпечити тепло та спокій, дати зволожений кисень.

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