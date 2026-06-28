Без цього – одразу в ТЦК: що зобов'язані носити з собою чоловіки, якщо Резерв+ не працює

Військовозобов'язаним українцям варто завчасно подбати про паперове підтвердження своїх військово-облікових даних, адже мобільний застосунок Резерв+ може тимчасово не працювати через технічні несправності або відсутність зв'язку. У такому випадку під час перевірки документів можуть виникнути проблеми, аж до доставлення чоловіка до ТЦК та СП.

Про це повідомила адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі ТСН.ua.

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Що повинні мати військовозобов'язані, якщо не працює Резерв+?

За словами юристки, найкращим рішенням є завжди мати при собі паперовий витяг із застосунку Резерв+. Вона рекомендує оновлювати його щонайменше раз на тиждень, а в ідеалі – друкувати в день, коли може відбутися перевірка документів. Це пов'язано з тим, що статус військовозобов'язаного може змінитися, зокрема в системі може з'явитися інформація про розшук.

Адвокатка наголосила, що підтвердити військовий облік можна не лише через застосунок. Якщо паперовий військовий квиток містить актуальні відомості, його також можуть використовувати під час перевірки разом із документом, що посвідчує особу. Крім того, паперовий витяг із Резерв+ у багатьох випадках є достатнім підтвердженням актуального статусу військовозобов'язаного.

Водночас Катерина Аніщенко звернула увагу, що на практиці вже траплялися випадки, коли інформація у планшеті перевіряючих не збігалася з даними, які відображалися у застосунку власника. В одному з таких випадків чоловікові повідомили, що він нібито перебуває в розшуку, хоча у його Резерв+ такого статусу не було. За словами юристки, чоловік попросив показати інформацію на службовому планшеті та наполіг, щоб під час цього була увімкнена бодікамера.

Юристка зазначає, що відповідно до законодавства інформація у державних базах і застосунку не повинна відрізнятися. Проте реальна практика свідчить, що такі ситуації все ж виникають. Якщо ж під час перевірки застосунок не відкривається, а паперових документів при собі немає, поліцейські можуть доставити військовозобов'язаного до ТЦК для встановлення обставин. За словами адвокатки, подібні випадки вже не є поодинокими.

Нагадаємо, під час загальної мобілізації ігнорування належним чином врученої повістки може мати серйозні наслідки. За неявку передбачено штраф від 17 до 25,5 тисячі гривень, можливе оголошення в розшук, а за ухилення від мобілізації за "бойовою повісткою" – кримінальну відповідальність із покаранням до 5 років позбавлення волі.