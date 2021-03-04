Україна може стати союзником США поза НАТО, – експосол Тейлор

Уряд США не може прийняти рішення про інтергацію України в НАТО. Однак Америка може нам надати статус союзника поза Альянсом.

Питання надання Україні плану дій щодо членства обговорюють в уряді США. Про це на онлайн-конференції з питань безпеки заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

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План дій щодо членства НАТО

Він зазначив, що напередодні мав розмову із командою уряду США, яка зосереджена на напрямі України. Зокрема, вони обговорили питання плану дій щодо членства (ПДЧ), який забезпечив би Україні приєднання до НАТО.

За словами дипломати, в цьому питанні є складнощі. "Сьогодні є члени Альянсу, яких ще слід переконати, що українці готові до ПДЧ", – пояснив він.

Водночас Сполучені Штати можуть продемонструвати тверду підтримку й міцні відносини з Україною, надавши їй статус головного союзника США поза НАТО,

– припустив колишній посол.

На думку Тейлора, момент рано чи пізно настане і Україна приєднається до НАТО, як було обіцяно під час Бухарестського саміту Альянсу 2008 року.

Що передбачає статус союзника

Таке рішення не потребує схвалення будь-якого іншого члена НАТО. Це повною мірою перебуває в компетенції уряду США.

Країни, які мають статегічні відносини зі збройними силами США, отримують статус головного союзника поза НАТО. Ці держави не є членами Північноатлантичного Альянсу.

Зараз такий статус мають 18 держав. Зокрема, Австралія, Бразилія, Ізраїль, Південна Корея, Японія. Це дає відповідні військові та фінансові переваги. Однак, статус не передбачає колективної оборони.