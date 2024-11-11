Раніше такого не бачили, – Андрющенко відповів, що росіяни привезли в Маріуполь на балкері

З акваторії Маріупольського порту ввечері 9 листопада вийшов черговий морський балкер. На його розвантаження/завантаження та вихід росіяни витратили рекордний час – менш як добу.

Найімовірніше, цей балкер поїхав з вугіллям, а от що він привіз – окрема історія, сказав 24 Каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він пояснив, навіщо російським загарбникам раптом знадобилося вугілля.

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Що привіз балкер

Цього разу на балкері, який прийшов у Маріуполь, був військовий вантаж. Його перевантажували у залізничні вагони, які відразу відправили.

Балкер зайшов пізно ввечері. Став на завантаження та розвантаження біля причалу, з якого важко фіксувати, що відбувається. Росіяни знають це,

– зазначив Андрющенко.

Крім того, цей причал незручний і з нього складно завантажувати так звані "сипучі", зокрема вугілля.

Російські балкери у Маріупольському порту: фото Петро Андрющенко

Що з каналом біля Маріупольського порту

За добу до того, як балкер зайшов у Маріупольський порт, росіяни запускали днопоглиблювач, який розчищав канал для того, щоб він міг пройти.

Раніше такого ніколи не бачили. Це означає, що біда з Азовським морем. Ймовірно, змінюється течія і через це занадто швидко замулюється канал. Тому окупанти змушені чистити його набагато частіше,

– мовив радник міського голови Маріуполя.

Наступного дня, 10 листопада, на завантаження у Маріупольський морський порт зайшов новий балкер. Його так само вантажать вугіллям, яке могло приїхати потягом з Луганської області.

Цікава тенденція із вугіллям. Раніше було зерно, а тепер вугілля,

– додав Андрющенко.

Одразу видно, що опалювальний сезон на Росії розпочато, тож окупанти активно розкрадають українське вугілля. За словами радника міського голови Маріуполя, зараз ці балкери стануть на систему й будуть вивозити вугілля, адже його вже завезено у Маріупольський порт більше ніж на один – два балкери.