Що скажуть сусіди: головні стереотипи про усиновлення, яких не варто боятись

Україна 30 вересня відзначає День усиновлення. На жаль, це складна тема для українців. Стереотипи кидають у страх навіть тих, хто задумується про усиновлення серйозно.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла авторка проєкту про усиновлення "Рідні" Мар'яна Романяк. Вона вважає, що для дитини немає нічого кращого, ніж сім'я.

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"Жоден дитячий будинок чи школа-інтернат ніколи не замінить батьків. Модель сім’ї, яку отримує дитина – це фантастичні речі, які творять дива", – запевнила Романяк.

Вона спілкується з багатьма дітьми з інтернатних закладів.

Я розумію, що кожен чекає, коли відкриються двері і рідні заберуть їх додому, – запевнила Романяк.

Стереотип №1: Генетика

За словами авторки проєкту, головний стереотип, з яким стикаються люди – це, звісно, гени.

"Всі хвилюються, чи буде їхня дитина чемною, чи виросте успішною. Спілкуючись з сім'ями ми зрозуміли, що гени насправді другорядні, адже виховання творить дива", – заявила Романяк.

Повірте, діти переживають страшні історії і бачили страшні речі у своєму житті, але навіть цей відбиток можна змінити саме батьківською любов'ю,

– переконана вона.

Стереотип №2: Думка інших

Українці хвилюються за те, аби їх не засуджували.

"Мовляв, що скажуть сусіди, друзі про те, що я не можу мати дітей і таке інше. Цього не варто боятись. Ви зробите такий внесок, коли усиновите дитину, що неважливою буде думка тих, хто вас оточує", – зауважила Романяк.

Щоб дізнатися більше про те, що треба зробити для усиновлення – можна звернутися до благодійного фонду "Рідні" для консультації.

В рамках проєкту "Рідні" свої історії усиновлення розповіли 20 українських сімей. Усі випуски можна побачити за посиланням.

Чому не варто боятись стереотипів про усиновлення: відео