Що стримує США визнати росію державою-спонсором тероризму: пояснення Фейгіна

Росія вже пішла на стільки злочинів і зробила стільки, що цього уже більш ніж досить, аби визнати її державою, що спонсорує тероризм. Але у США досі не прийняли це рішення і пояснили, що це вплине на союзників.

Про це під час стріму на ютубі 24 каналу розповів російський правозахисник та опозиціонер Марк Фейгін. Він також зазначив, що росія вже пішла на стільки злочинів і зробила стільки, що цього уже більш ніж досить, аби визнати її державою, що спонсорує тероризм.

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Щоразу вони пробивають нове дно і опускаються ще нижче, бо нутро цього режиму – терористичне. Неважливо, який це терор – індивідуальний, збройний чи військовий. У росії є манера не брати відповідальності за ті теракти та військові злочини, які вона вчиняє в Україні,

– каже Фейгін.

За словами правозахисника, Росія дозволяє собі жахливе вбивство військовополонених у Оленівці, це ж не вкладається у голову. Україна ніколи в житті б собі такого не дозволила, але в цьому і вся суть – росії, як терористичної держави, каже він.

Марк Фейгін правозахисник Процес присвоєння росії цього статусу триває, його запустили Латвія та Литва. Я гадаю, що у США це важче йтиме, бо стосується обмежень для геть усіх сфер – візових, банківських та санкції для третіх країн.

На думку Марка Фейгіна, саме майбутні обмеження і стримують США від прийняття такого рішення, та і Блінкен каже про це публічно. Але Ненсі Пелосі зазначила, що рішення можна отримати через Конгрес, щоправда, це буде довший шлях.

Повний стрім із Марком Фейгіним: дивіться відео