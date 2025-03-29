Політолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу зазначив, що такі заяви російського диктатора свідчать про те, що Росія не змогла домовитися з американцями. Москва обрала хитру тактику й подає свої пропозиції як уже ухвалені рішення.

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"Насправді ж за підсумками цієї майже 12 – годинної зустрічі немає спільного документа США та Росією. Отже, ні про що не домовилися. Позиції України, США та Росії залишаються різними. Тим більше, росіяни не визнавали, що відмовляються від ударів. Вони висунули свої вимоги щодо нафтової та газової інфраструктури зі свого боку", – сказав Тарас Загородній.

Що свідчить про те, що домовитися не вдалося

Він додав, що Росія стверджувала, нібито під час мирних перемовин домовилися про припинення вогню з 18 березня. Втім, того ж дня як Україна завдала ударів по російських нафтогазових об'єктах, так і Росія обстрілювала Україну. Це свідчить про те, що жодні домовленості не працюють.

Ви говорите, що є домовленість. Немає домовленості. Чому? Тому що Зеленський, наприклад, говорив, що ми вважаємо її початком 25 березня. Росіяни ж вважають 18 березня. США взагалі у своїх документах зазначили: "Домовилися лише розробляти механізми". Тобто, з точки зору США, взагалі нічого не відбувається,

– пояснив Тарас Загородній.

Він додав, що заяви Путіна свідчать про те, що з американцями домовитися не вдається. США не можуть дати Росії того, чого вона вимагає. Стає очевидним, що без Європи та України переговори – лише порожні балачки.

"А заяви про ООН та інше – це спроба знову повторити стару мантру про те, що українське керівництво не контролює армію. Ось це для них головне: знову "нацисти", знову "Азов". Але ми це чуємо ще з 2014 року. Вони намагаються хитро підмінити поняття: мовляв, проблема не в Росії, яка напала, а в Україні, де нібито нелегітимна влада", – заявив Загородній.

Важливо! Генсек ООН Антоніу Гутерреш відреагував на заяву Владіміра Путіна віддати влади в Україні під егіду ООН до виборів. Він зазначив, що чинна влада України – легітимна.

Він зазначив, що росіяни майстерно просувають цю тезу, намагаючись перекласти відповідальність на Україну. З дипломатичної точки зору, у переговорах вони демонструють чітку позицію. Якщо тиснути на опонентів постійно, вони можуть не витримати й погодитися.