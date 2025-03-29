Политолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала отметил, что такие заявления российского диктатора свидетельствуют о том, что Россия не смогла договориться с американцами. Москва выбрала хитрую тактику и подает свои предложения как уже принятые решения.

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"На самом деле по итогам этой почти 12 – часовой встречи нет общего документа США и России. Итак, ни о чем не договорились. Позиции Украины, США и России остаются разными. Тем более, россияне не признавали, что отказываются от ударов. Они выдвинули свои требования по нефтяной и газовой инфраструктуре со своей стороны", – сказал Тарас Загородний.

Что свидетельствует о том, что договориться не удалось

Он добавил, что Россия утверждала, якобы во время мирных переговоров договорились о прекращении огня с 18 марта. Впрочем, того же дня как Украина нанесла удары по российским нефтегазовым объектам, так и Россия обстреливала Украину. Это свидетельствует о том, что никакие договоренности не работают.

Вы говорите, что есть договоренность. Нет договоренности. Почему? Потому что Зеленский, например, говорил, что мы считаем ее началом 25 марта. Россияне же считают 18 марта. США вообще в своих документах отметили: "Договорились только разрабатывать механизмы". То есть, с точки зрения США, вообще ничего не происходит,

– пояснил Тарас Загородний.

Он добавил, что заявления Путина свидетельствуют о том, что с американцами договориться не удается. США не могут дать России того, чего она требует. Становится очевидным, что без Европы и Украины переговоры – лишь пустая болтовня.

"А заявления об ООН и прочее – это попытка снова повторить старую мантру о том, что украинское руководство не контролирует армию. Вот это для них главное: опять "нацисты", опять "Азов". Но мы это слышим еще с 2014 года. Они пытаются хитро подменить понятия: мол, проблема не в России, которая напала, а в Украине, где якобы нелегитимная власть", – заявил Загородний.

Важно! Генсек ООН Антониу Гутерреш отреагировал на заявление Владимира Путина отдать власти в Украине под эгиду ООН до выборов. Он отметил, что действующая власть Украины – легитимна.

Он отметил, что россияне мастерски продвигают этот тезис, пытаясь переложить ответственность на Украину. С дипломатической точки зрения, в переговорах они демонстрируют четкую позицию. Если давить на оппонентов постоянно, они могут не выдержать и согласиться.