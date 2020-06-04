У Міністерстві фінансів заявили, що отриманий транш від Міжнародного валютного фонду передусім покриє дефіцит держбюджету.

На що підуть гроші МВФ

Про це розповів новопризначений міністр фінансів України Сергій Марченко. Його слова пролунали в ефірі програми "Право на владу".

До теми Нову програму від МВФ для України розглянуть 9 червня

За словами Марченка, завдяки траншу МВФ вдасться профінансувати дефіцит держбюджету.

Він додав, що отримані кошти підуть, зокрема, на виплату:

пенсій,

заробітних плат,

виплату грошової допомоги соціально незахищеним категоріям громадян.

"Без цих коштів можна було б розмірковувати: надрукувати кошти, інші речі. Але я відверто скажу, що ці кошти було закладено у бюджеті", – констатував міністр.

Марченко нагадав, разом із кредитом МВФ Україна отримає:

макрофін Європейської комісії – 1,2 мільярда євро, плюс 0,5 мільярда євро;

кредит Світового Банку – приблизно 1 мільярд доларів.

"І ми спокійно увійдемо у цей період, який є досить складним", – зауважив посадовець.

Водночас, міністр вважає, що Україна пройшла складний кризовий етап у економіці. Він висловив сподівання, що у червні все ж вдасться поповнити бюджет країни.

​Радимо ознайомитися Співпраця України та МВФ: яку вигоду отримає офіційний Київ

Коли оприлюднять меморандум з МВФ

Марченко зауважив, що уряд України не може оприлюднити текст меморандуму між урядом України МВФ про нову програму кредитування до його офіційного ухвалення. Тому його опублікують уже після.

За його словами, меморандум оприлюднить власне МВФ.

Є певні процедури. Це спільний документ, і його оприлюднить Міжнародний валютний фонд після того, як буде ухвалено рішення. Ми не можемо оприлюднити те, що ще не вступило в законну силу,

– сказав міністр.

Він зазначив, що з українського боку меморандум схвалять:

президент,

прем'єр-міністр,

очільник Нацбанку,

міністр фінансів.

Зверніть увагу Новий транш МВФ на 5 мільярдів доларів для України: коли приймуть рішення та які вимоги

Коротко про нову програму МВФ