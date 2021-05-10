Що українці вважають причиною аварії на ЧАЕС: результати опитування

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Більшість українців вважають, що причиною аварії на Чорнобильській АЕС були помилки керівництва та персоналу станції. Трохи менше людей дотримуються думки, що катастрофу спричинило поєднання недоліків будівництва і помилок персоналу.

Джерело:

КМІС

Про думку українців щодо причин аварії на ЧАЕС свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Що спричинило аварію на ЧАЕС

  • 36% вважають, що причиною аварії були помилки керівництва та/або персоналу станції,
  • 26% опитаних ймовірною причиною аварії називають поєднання недоліків будівництва і помилок персоналу,
  • приблизно однакова частка респондентів вважає, що до аварії призвели помилки, допущені під час проєктування та/або будівництва станції (11%) і нещасний випадок (8%).

Деталі результатів опитування

  • Серед жінок трохи більше, ніж серед чоловіків тих, хто вважає, що причиною аварії став нещасний випадок.


Розподіл відповідей за статтю / Дані КМІС

  • Серед респондентів у вікових категоріях 18 – 29 років та 30 – 39 років дещо вищий рівень, ніж серед інших вікових груп тих, які вважають, що причиною аварії став нещасний випадок.


Розподіл відповідей за віком / Дані КМІС

  • Серед респондентів з Південного та Східного регіонів дещо більше, ніж серед респондентів з інших частин України побутує думка, що причиною аварії став нещасний випадок.


Розподіл відповідей за регіонами / Дані КМІС

  • Українці з вищою освітою більш схильні до "компромісного" варіанту причини аварії, ніж українці з початковою та середньою освітою.


Розподіл відповідей за рівнем освіти / Дані КМІС

Що відомо про опитування

Його протягом 13 – 15 квітня проводив КМІС. Методом телефонних інтерв'ю опитали 2 001 респондента віком від 18 років з різних областей, окрім тимчасово окупованих територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.