Настав переломний момент: експерти розібрали, що змусило Путіна нервово шукати переговорів

Україна помітно зміцнила свою позицію у війні, що змушує Володимира Путіна нервувати. Кремль навіть заговорив про переговори та готовність залучити до цього процесу Європу.

Події напередодні 9 травня стали ганьбою для Москви й похитнули впевненість диктатора. Проте навіть зараз до будь-яких пропозицій Кремля треба ставитися з особливою обережністю. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, що стало переломним моментом, який змусив Путіна панікувати, коли можна буде говорити про реальні переговори та чи дійсно Європа може цьому посприяти.

Читайте також Майбутнє Путіна уже визначене: у Кремлі набирають обертів незворотні процеси

Коли Кремль буде готовий до реальних переговорів?

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія періодично гібридно атакує різні країни. Наприклад, днями Польща повідомила про те, що Москва здійснила кібератаку на критичну інфраструктуру.

Європа перебуває під ударами Росії, має війну на своїй території й хоче зрозуміти, як виглядатиме програма стримування країни-агресора після війни,

– наголосив Подоляк.

За його словами, сьогодні Європа виглядає субʼєктніше, розуміє, що вона має самостійно виконувати функцію забезпечення своїх елементів оборони й безпеки. Водночас вона переформатовується й шукає можливості зайти за стіл переговорів.

Інше питання, хто може представляти європейців. Це точно не можуть бути кандидатури, про які говорить Володимир Путін. Але європейці мають однозначно бути за столом переговорів.

Нагадаємо, російський диктатор запропонував залучити до переговорів між Росією та ЄС Герхарда Шредера, який давно відомий своїми близькими контактами з Кремлем та співпрацею з російськими енергетичними компаніями, як можливого посередника у перемовному процесі.

Зверніть увагу! Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що так звана СВО може зупинитися будь-якої миті, якщо Київ ухвалить рішення, яке – йому відомо. Він не уточнив, про яке саме рішення йдеться. Проте знову заговорив про можливу зустріч російського диктатора Володимира Путіна та українського президента Володимира Зеленського.

Нині від Росії немає ніяких реальних переговорних сигналів. Радник Офісу Президента зазначив, що ознакою того, що Москва готова до переговорного процесу буде суттєве знищення російських мілітарних спроможностей та нафтової галузі. Якщо росіяни втратять можливість продавати ті обсяги нафтопродукту як протягом 2024 та 2025 років, то тоді внутрішні проблеми наростатимуть, й відповідно буде інша риторика.

Що змусить Путіна завершувати війну: дивіться відео

Чому Путіну раптом знадобилася Європа?

Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас повідомила, що наприкінці травня в Європейському Союзі планують обговорити можливість переговорів із Росією на тлі поступового відходу США від процесу врегулювання війни. Водночас європейські лідери вже тривалий час наголошують на необхідності прямих контактів із Москвою.

На думку політолога й партнера консалтингової компанії Good Politics Максима Джигуна, найбільш реалістичним посередником у потенційних переговорах може стати Швейцарія.

Цікаво! Міністри закордонних справ держав Євросоюзу під час неформальної зустрічі на Кіпрі, яка відбудеться 27 – 28 травня, мають намір обговорити перспективи можливих переговорів із Росією та умови, які ЄС може висунути Москві.

За словами експерта, навіть після того, як представників президента Франції Еммануеля Макрона фактично не прийняли в Москві, ідея переговорів не втратила актуальності. Проте Росія демонструє готовність до діалогу радше для затягування часу та уникнення реальних компромісів, однак сам переговорний процес, ймовірно, все одно буде запущений.

Кандидатуру Герхарда Шредера як можливого посередника вже фактично відкинули. І Кая Каллас, і міністр у справах Європи Німеччини дали зрозуміти, що він не відповідає критеріям нейтральності через свою багаторічну проросійську позицію,

– зазначив Джигун.

На його думку, більш прийнятними майданчиками для посередництва могли б бути Швейцарія або Туреччина, адже це країни, які не входять до ЄС і здатні підтримувати комунікацію з обома сторонами.

Він підкреслив, що Швейцарія вже має досвід організації тристоронніх перемовин та підготовки мирного саміту. Водночас політолог закликав обережно ставитися до будь-яких ініціатив із боку Росії, адже ЄС, на відміну від США, наразі не має достатніх важелів впливу, щоб зробити такі переговори справді результативними.

Які країни найбільше підходять на роль посередників: дивіться відео

Як Україна поступово змінює позицію Москви?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан пояснив, що найефективнішою стратегією для України зараз є системне знищення ресурсів і логістики противника.

Зараз війна між Росією та Україною у глухому куті. Проте на думку військового експерта, така ситуація більше вигідна саме Україні, адже головне завдання сторони, що обороняється, – виснажувати та ліквідовувати сили ворога безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Українським силам вдалося фактично зупинити просування російської армії. Хоча окупанти ще зберігають мінімальну динаміку наступу на окремих напрямках, загалом лінія фронту стабілізувалася.

Ключову роль у цьому відіграють значні втрати російських військ у так званій кілзоні, де українська армія активно застосовує засоби ураження та не дозволяє противнику розгортати повноцінні наступальні дії,

– переконаний Світан.

Він також наголосив, що головним інструментом перемоги України у війні на виснаження є системне знищення економічних і військових ресурсів Росії. Москва поступово програє це протистояння, оскільки Україна має підтримку демократичного світу, тоді як навіть Китай, за його словами, більше користується слабкістю Росії, ніж реально допомагає їй.

Актуально Масована атака, новий наступ чи дещо інше: що готує Росія після перемир'я та ганьби на параді

Окремо Світан звернув увагу на далекобійні удари України по російських тилах, які регулярно здійснюються з серпня 2025 року. За його оцінкою, Україна вже має достатньо дронів та інших засобів ураження, щоб поступово паралізувати значну частину російської економічної інфраструктури, особливо в європейській частині країни.

Це може запустити внутрішні процеси дестабілізації в самій Росії, адже Кремль ризикує втратити фінансові ресурси для утримання регіонів під своїм контролем,

– мовив військовий експерт.

Крім стратегічних ударів, українські сили останніми місяцями активно працюють і по оперативних тилах противника – на відстані від 20 до 200 кілометрів від фронту. Йдеться про ураження складів, логістичних маршрутів, пунктів управління та резервів ворога.

Світан вважає, що Україні важливо не зупиняти цей тиск і не втрачати темп. За його словами, продовження ударів по тактичних, оперативних і стратегічних тилах Росії може створити той перелом на фронті, який поступово формується ще від початку весни.

Які нові досягнення України: дивіться відео

Як Росія зганьбилася на параді?