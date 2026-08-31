Блокують евакуацію, – "Лютий" розповів, чому Костянтинівка є надважливою для росіян

Нині Костянтинівка Донецької області є одним з найгарячіших напрямків фронту. Росія там сконцентрувала значний обсяг техніки й особового складу. Окупанти гатять по місту різними видами ураження, зокрема КАБами.

Командир взводу FPV-батальйону БПС Black Raven 93-ої ОМБр "Холодний яр" Віктор Лук'янов з позивним "Лютий" в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що досі у Костянтинівці залишаються цивільні, не всі на цю мить евакуювалися.

Яка ситуація в Костянтинівці

Процес евакуації населення в Костянтинівці сьогодні вкрай проблематичний. Як повідомив командир взводу, в місті дуже велике накопичення противника, тривають постійні стрілецькі бої, а також "зачистки" через велике накопичення там окупантів.

Завдяки своїм системам FPV противник блокує нам пряму дорогу до Костянтинівки, через що дуже важко зараз евакуйовувати людей,

– пояснив Лук'янов.

Він наголосив на тому, що якщо російським військам вдасться захопити Костянтинівку, відразу відкриється для них пряма дорога до Дружківки, а звідти – на Краматорськ.

Тому для них дуже важливо зараз взяти саме це місто для того, щоб відкрити собі прямий шлях,

– зазначив "Лютий".

Повна версія інтерв'ю з Віктором Лук'яновим: дивіться відео

Нагадаємо, у серпні 2026 року військовий оглядач Василь Пехньо висловив думку, що оборона Костянтинівки наближається до завершення. Він пояснив, що в ЗСУ не буде можливості вічно утримувати такі міста на кшталт Костянтинівки, Дружківки, Краматорська, доки противник спроможний буде скидати КАБи у тій великій кількості, як це робить зараз, стираючи населені пункти з лиця землі.

Що відбувається в районі Костянтинівки: дивіться на карті