В окупованому Криму виникли проблеми з транспортним сполученням після ураження Керченського мосту Силами оборони. Місцеві жителі намагаються виїхати з півострова автобусами та електричками, через що на маршрутах виникає ажіотаж.

Про це повідомляє "Суспільне Крим" з посиланням на власні джерела.

Яка ситуація в окупованому Криму?

Місцеві жителі розповідають, що охочі виїхати з півострова буквально штурмують автобуси. Попередній запис на рейси не допомагає: потрапити до транспорту вдається тим, хто встиг зайняти місце.

Водночас уночі міста залишаються без освітлення. У місцевих спільнотах активно обговорюють графіки відключень електроенергії. У деяких населених пунктах через перебої зі світлом навіть призупинили видачу закордонних паспортів. Школи обіцяють перевести на онлайн, якщо без світла будуть більше 3 годин.

Ще однією проблемою стали черги біля банкоматів. Через тривалі відключення електроенергії та логістичні труднощі мешканці півострова масово намагаються зняти готівку.

Як окупанти намагаються вирішити транспортну проблему?

Після пошкодження автомобільної частини Кримського мосту окупанти збільшили кількість електричок, які курсують єдиною вцілілою залізничною колією переправи.

За даними Асоціації реінтеграції Криму, наразі мостом курсують сім пар залізничних рейсів. Вони можуть перевозити близько 2 тисяч пасажирів в один бік або приблизно 6 тисяч людей на добу за умови максимального заповнення вагонів. Однак цього недостатньо, щоб повністю задовольнити потреби кримчан. Тому окупаційна влада, ймовірно, намагатиметься збільшити кількість вагонів.

Для порівняння, до руйнування автомобільною частиною мосту щодня користувалися до 10 тисяч людей. Значна частина з них їздила з Криму на Кубань за дешевшими продуктами та пальним.

Після серії ударів по Кримському мосту російська логістика на півострові зазнала серйозних проблем. Автомобільний рух переправою досі не відновили, а залізничне сполучення працює з підвищеним навантаженням. Альтернативний сухопутний маршрут через окуповані території також залишається небезпечним через атаки українських безпілотників.

Додамо, як вже було відомо раніше, через дефіцит потужності на півострові почалися масштабні відключення електроенергії, які охопили десятки сіл і змусили запровадити суворі шестигодинні графіки в Севастополі.