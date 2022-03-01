Що відбувається на вулицях Харкова після цинічного ракетного удару: ексклюзивний фоторепортаж

Вбивці з Росії продовжують атакувати Харків. Вони 1 березня здійснили авіаудар по центру міста. Снаряди влучили в Харківську ОДА, оперний театр, філармонію та житлові будинки. Журналістка 24 каналу вийшла на вулиці міста та зробила фоторепортаж наслідків обстрілу.

Відомо, що від жорсткого ракетного удару по центру Харкова постраждало щонайменше 6 людей, серед яких – дитина. Кількість загиблих ще уточнюють.

До теми Очікуємо артилерійські обстріли, бомбардування авіації, – глава Харківської ОДА

Один зі снарядів влучив у Майдан Свободи. Після потужного вибуху все навколо розлетілось вщент. Центральна площа зруйнована.

Фоторепортаж журналістки 24 каналу Анни Черненко



Оприлюднені кадри жахають масштабом руйнувань. Обстріли тривають, тому рятувальників залучити до роботи наразі не можуть. Місцевих жителів просять залишатися в укриттях. Це врятує життя.

У ДСНС кажуть, що особливого цинізму додає те, що поруч розташоване бомбосховище. Окупанти навмисно гатили туди, де були мирні жителі.



Раніше в мережі оприлюднили кадри зсередини обладміністрації, куд влучив снаряд.

Наслідки удару по майдану Свободи в Харкові: відео зсередини ОДА

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