Є одразу 3 ключові підсумки, – політолог про результати саміту Україна – ЄС

У Києві 3 січня відбувся саміт ЄС – Україна. Підсумки події є позитивними для українців.

Про це для 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він вважає, що ЄС демонструє підтримку у протидії Росії.

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"Мені здається, є 3 ключових підсумки. Перший дещо символічний, але це дуже важливий сигнал для Росії. Їй показали, що ніхто не планує відмовлятися від підтримки України", – сказав політолог.

Він зазначив, що на саміті, який присвячений інтеграції України у ЄС, порушували питання і військово-технічного характеру. Тобто збільшення військової допомоги для, відновлення територіальної цілісності.

"У цьому контексті сигнал для Росії був дуже промовистим", – додав Рейтерович.

Інші результати саміту

За словами політолога, другим важливим підсумком саміту є те, що немає альтернативи інтеграції. Вона продовжуватиметься за певною процедурою, але є об'єктивні причини, щоб все пришвидшити.

Рейтерович розповів, що Україна перебуває в унікальній ситуації, оскільки воює з Росією, яка напала, й одночасно відстоює демократичні принципи й стандарти. Вони важливі для Європейського Союзу.

Третій момент – це конкретні справи, програми й проєкти, які вже зараз намагаються реалізувати. Мовиться про інтеграцію до економічного сектору ЄС. Мені здається, що 2023 рік може стати у цьому плані роком прориву. У нас вже є багато програм, – сказав політолог.

Він зазначив, що на саміті порушували питання щодо перегляду квот, зняття обмежень. На думку політолога, бізнес, ймовірно, зможе отримати доступ до програм, які є в ЄС.

"Економічна інтеграція й раніше відбувалася швидше, ніж політична. Вона важлива, бо підтримує нашу економіку. Це вигідно також Європейському Союзу. Процес інтеграції йде так, як він і був запланований. Немає нових неоднозначних факторів, які б могли нашу інтеграцію до ЄС обмежити", – додав Рейтерович.