Інвестклімат України під загрозою: чи стане суд "Ковальської" з АМКУ антирекламою для інвесторів

Ірландська корпорація CRH, що входить до списку Fortune Global 500 і понад 25 років працює в Україні, ще у 2024 році оголосила про намір придбати два цементні заводи "Волинь-цемент" у Рівненській області та "Південьцемент" у Миколаївській. Та, попри дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ), українська промислово-будівельна група "Ковальська" оскаржує угоду у судах.

Як пише видання The Page, це може мати далекосяжні наслідки – не лише для компаній, а й для інвестиційного клімату країни, повідомляє 24 Канал.

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Чому дії "Ковальської" небезпечні для країни

Антимонопольний комітет надав дозвіл CRH лише після тривалого дослідження та за умов дотримання великого списку додаткових зобов’язань. Компанія погодилася створити окрему юридичну особу для нових активів та передати частку незалежному інвестору.

Втім, попри це, "Ковальська" – великий вітчизняний виробник бетону – подала до суду. Першу інстанцію вона виграла. Апеляцію призначено на 22 травня.

У позові компанія заявляє, що угода обмежує її вибір постачальників цементу, хоча фактично єдина її мотивація – невдала у минулому спроба купити ці активи за нижчою ціною,

– коментує ситуацію політолог Юрій Богданов.

На його думку, справа виглядає як типовий приклад "судового тролінгу" – коли правові механізми використовуються не заради справедливості, а як інструмент тиску або ринкової маніпуляції.

"Це ставить під сумнів саму ідею рівних правил гри на ринку. Якщо один гравець може через суд заблокувати інвестора, який дотримується усіх вимог, – хто тоді захоче заходити в Україну з грошима?", – запитує Богданов.

Фінансовий експерт Сергій Фурса також наголошує: навіть якщо формально всі юридичні інструменти використовуються законно, питання довіри до системи вкрай важливе.

Цей кейс моделює майбутні проблеми з приходом інвесторів в Україну, і тому дуже важливо, щоб домінуючим було верховенство права, а не чиїсь приховані інтереси чи вплив на суд,

– прокоментував Сергій Фурса виданню The Page.

Колишній міністр економічного розвитку Павло Шеремета додає: такі кейси шкодять не лише одному інвестору. Вони підривають репутацію всієї країни як надійного партнера.

"І справа навіть не в тому, що вони будуть бачити, що Україна негостинна до іноземних інвесторів. Вони будуть бачити, що Україна – це якась дика країна. Є ще 200 у світі, нам є куди інвестувати, а ви країна у війні, і ви так ставитеся до іноземних інвестицій", – каже Шеремета.

Він наголошує: якщо Україна хоче бути інвестиційно привабливою державою, вона повинна захищати не лише власні інтереси, а й легітимні рішення своїх інституцій – зокрема АМКУ.